Драмтеатр Иркутска в феврале 2021 покажет сразу две премьеры. Это будут первые спектакли, которые артисты Иркутского драматического театра им. Н.П. Охлопкова представят на суд зрителей после долгого вынужденного перерыва в работе, связанного с ограничительными мерами из-за пандемии коронавируса. Обе постановки – творение иркутского режиссера Геннадия Гущина.Драмтеатр Иркутска в феврале 2021: \\"Любовь - книга золотая\\"Первым спектаклем 16 и 17 февраля станет комедия с легкой водевильной окраской «Любовь – книга золотая» по пьесе Алексея Толстого. Это постановка о временах Екатерины Великой. Казалось бы, с тех пор прошло много времени, но темы, которые она поднимает - модные веяния, слепое подражание заморским государствам актуальны и сейчас. Иркутян ждет занимательная история.- Толстой – мастер сюжета, придумывания интриги, - говорит режиссер Геннадий Гущин. – К тому же, пьеса привлекательна своей историчностью. Это спектакль костюмный, где Екатерина возникнет во всем великолепии – как на картинах художников.Драмтеатр Иркутска в феврале 2021: \\"Лев зимой\\"Второй постановкой, которую покажут 20 и 21 февраля, будет «Лев зимой». Работа над ней шла, пока театры не имели возможности общаться со зрителями.- Историческая пьеса «Лев зимой» американского сценариста и драматурга Джеймса Голдмена была впервые опубликована в 1966 году и в этом же году была поставлена на Бродвее, - рассказывают в драмтеатре. - Она посвящена семейной истории первого английского короля из династии Плантагенетов Генриха II и его супруги Алиеноры Аквитанской.В ней есть все для отличного вечера - дворцовые интриги, бешеная любовь, отчаянная ненависть – в общем, страсти не шуточные.Кассы театра откроются 1 февраля, тогда можно будет приобрести билет и решить вопросы с возвратом за отмененные в марте и апреле прошлого года спектакли.Драмтеатр Иркутска в феврале 2021: когда и где смотреть спектакли\\"Любовь - книга золотая\\": 16-17 февраля в 18.30\\"Лев зимой\\": 20-21 февраля, 18.30Цена билетов: 600 руб.Адрес: ул. Карла Маркса, 14Кассы: 8 (3952) 200-477, 8 (3952) 200-488