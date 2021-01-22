Евгения Медведева на льду озера Кенон в Чите. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

В необычных для себя условиях провела очередную тренировку одна из самых титулованных фигуристок России, серебряный призер Олимпиады 2018, чемпионка мира и Европы Евгения Медведева. Вместо спортивного костюма или яркого платья с парящей юбкой, на Евгении пуховик с натянутым капюшоном, а вместо ледовой арены со зрительскими трибунами, бескрайние просторы Забайкальского края. Прошла тренировка Евгении на скрипучем льду озера Кенон, которое находится в черте Читы.

Нет, в Забайкальский край, фигуристка приехала не для того, чтобы готовиться к очередным соревнованиям, а по приглашению местного правительства.

- Мы пригласили Евгению к нам на праздник «Пятилетки спорта в Забайкалье», - рассказывают «КП»-«Иркутск» в пресс-службе правительства Забайкалья. – Это наша программа, которая реализуется для доступности спорта для всех жителей. Так как у нас развиты зимние виды спорта, мы и решили пригласить умницу, красавицу фигуристку Евгению Медведеву.

Евгения Медведева после прилета в Читу. Фото: пресс-служба правительства Забайкалья

Кстати, свои коньки Евгения Медведева приготовила, как только вышла из самолета. Оказалось, что озеро Кенон она увидела из иллюминатора самолета перед приземлением в Чите. И попросила организаторов свозить ее туда. Чемпионка осталась в восторге.

- Смотрите, какие чистые следы после лезвий коньков остаются на льду, - удивилась Евгения, изящно нарезая круги.

- Еще мы свозим Евгению на озеро Арахлей, так что прокатится еще и там, - продолжают в пресс-службе правительства. – Это конечно, не Байкал, но тоже очень знаковое место для местных жителей.

Ну а после знакомства с природой Забайкалья, Евгения Медведева отправится к маленьким спортсменам в местную детскую секцию фигурного катания и проведет для ребят мастер-классы.

ДОСЬЕ «КП»

Евгения Медведева

Родилась: 19 ноября 1999 года в Москве.

Заслуженный мастер спорта

Достижения: Двукратная вице-чемпионка Олимпиады 2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призер чемпионата Европы (2019), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата России (2015), чемпионка мира среди юниоров (2015)