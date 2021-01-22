«Холодно, но очень здорово»: фигуристка Евгения Медведева показала фирменные вращения на льду озера в Чите. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Мороз и солнце. Гладь льда и тишина вокруг. И слышно только, как шуршат коньки. Это прославленная российская фигуристка Евгения Медведева – чемпионка мира и Европы – катается по льду озера Кенон в Чите. В длинном пуховике с капюшоном и теплых штанах нарезает спортсменка круги, приговаривая:

- Смотрите, какие чистые следы после лезвий коньков остаются на льду…

Озеро Кенон Евгения Медведева увидела из иллюминатора самолета перед приземлением в Чите, куда приехала на спортивный праздник. Буквально из аэропорта, достав коньки, чемпионка отправилась кататься на Кенон. А спустя пару часов фигуристка уже демонстрировала свои фирменные вращения на льду озера Арахлей, что в ста километрах от Читы. И ничего, что на улице стоят сильные морозы – разве это помеха?!

- Холодно, но здорово, - делится спортсменка эмоциями после катания. – Я в восторге.

В Забайкальский край Евгения Медведева прилетела на спортивный праздник. Фото: министерство спорта Забайкальского края.

В Забайкальском крае Евгения Медведева впервые. Она прилетела сюда по приглашению краевого правительства на открытие «Пятилетки спорта».

– В регионе много заслуженных спортсменов, людей, которые достигли высокого уровня в различных видах спорта. Поэтому мы решили прививать землякам любовь к спорту, устраивая в течение пяти лет различные спортивные праздники и соревнования, - рассказали в правительстве Забайкальского края.

Евгения Медведева провела мастер-класс для юных фигуристов в Чите. Фото: министерство спорта Забайкальского края.

Начать решили с зимних видов спорта и пригласили Евгению Медведеву, чтобы она провела мастер-классы для юных фигуристов от семи до 15 лет. Два часа в местном Ледовом дворце пролетели незаметно.

Серебряный призер Олимпиады 2018 года показала мальчишкам и девчонкам, которые делают первые шаги в большой спорт, свои фирменные вращения и кросс-роллы. С большим азартом дети повторяли за спортсменкой плавные, изящные элементы, стараясь каждый проявить себя.

- Каждому человеку нужна цель, а для этого нужна дисциплина и мотивация, - отметила после мастер-класса Евгения Медведева. – Надеюсь, что именно физкультура и спорт помогут этим юным забайкальцам обрести себя в жизни и добиться больших успехов в карьере.

ДОСЬЕ «КП»

Евгения Медведева

Родилась: 19 ноября 1999 года в Москве.

Заслуженный мастер спорта

Достижения: Двукратный серебряный призер Олимпиады 2018, двукратная чемпионка мира (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата мира (2019), двукратная чемпионка Европы (2016, 2017), серебряный призер чемпионата Европы (2019), двукратная чемпионка России (2016, 2017), бронзовый призер чемпионата России (2015), чемпионка мира среди юниоров (2015)