После землетрясения в Иркутской области снова проверяют хрущевки 335 серии

Эта хрущевка в Усолье-Сибирском признана аварийной. Фото: предоставлено героями публикации.

Три подряд сильных землетрясения - и жители Иркутска уже всерьез забеспокоились, выдержат ли дома. После очередной тряски 10 декабря появились трещины в школах и детсадах, а из-за подземных толчков 12 января еще и в жилом фонде. И это при 4 - 5-балльной раскачке, а колебания вблизи Байкала могут произойти силой и в 8 баллов. Что тогда?

Как проверяют здания с учетом участившихся подземных толчков, куда обращаться, если появились трещины, и возможно ли сейсмоусиление обветшалых зданий, «КП»-Иркутск» выясняет вместе с экспертами.

Аварийные хрущевки - под снос

- После землетрясения 12 января поступило 10 заявок по поводу трещин, появившихся в домах, - рассказали в администрации Иркутска. - Их осмотрели, серьезных повреждений не обнаружили. Проверки продолжаются.

Повезло, если потрескалась только штукатурка. Залатали - и можно спокойно жить дальше. Но в старых домах разрушения могут быть более серьезные. Взять, к примеру, те же хрущевки 335-й серии. Их в регионе больше 1300, восемь уже признаны аварийными. Сейсмостойкость у них снижена. И жильцы это прочувствовали.

После землетрясения, по словам жильцов, трещины в доме увеличились. Фото: предоставлено героями публикации.

- 12 января нас качнуло так, словно дом подкинули вверх, а затем бросили на землю. Гудел, трещал, мы так испугались, что побежали на улицу, - рассказывают жительницы четырехэтажки по улице Ватутина, 2 в Усолье-Сибирском Марина Кутузова и Татьяна Носенко. - Боимся ложиться спать, вдруг при следующем землетрясении дом рухнет! Он и так сплошь в трещинах, а после землетрясения они стали шире. Фасад, окна, комнаты, подъезд, подвал - все в щелях. Более того, дом накренился на одну сторону - это даже по полам заметно, и двери с трудом закрываются. Пластиковые окна ставить тоже нельзя, чтобы плиты не повыпадали…

А это трещина в квартире. Фото: предоставлено героями публикации.

В подтверждение - данные экспертизы, которую проводили в четырехэтажке пять лет назад. В акте обозначено, что площадка, где в 1961 году построили этот дом, на тот момент не считалась сейсмичной. А на сегодня известно, что 7-балльные толчки очень даже возможны! Вдобавок четырехэтажка, как и многие ее собратья 335-й серии, с неполным каркасом. То есть панели в наружных стенах - несущие, держат и свой вес, и вес перекрытий. Если добавить тряску извне, то могут не выдержать.

Оставаться в доме жильцы боятся. Фото: предоставлено героями публикации.

В планах - строить в Усолье-Сибирском новый дом и переселять жильцов. Вопрос времени и денег.

- Восемь домов, признанных аварийными, не отвечают нормам сейсмостойкости. Эти здания опасны, - прокомментировал ситуацию губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем официальном аккаунте в «Инстаграме». - Пять из них находятся в Усолье-Сибирском, два в Зиме, один в Хомутово. Людей нужно расселять, и как можно быстрее. На переселение и снос необходимо более миллиарда рублей. Ищем возможности войти в действующие жилищные программы. Это даст возможность получить деньги из госказны. Работаем над вопросом строительства в Усолье-Сибирском и Ангарске новых многоквартирных домов для жителей хрущевок. В Зиме и Хомутово предпочтительнее малоэтажные деревянные дома. Время работает против нас. Надо оперативно определить алгоритм и приступать.

Сталинки тоже трескаются

Тревожно не только жителям аварийных хрущевок. Есть ведь дома, возведенные еще до Великой Отечественной войны! Вот, например, четырехэтажка по улице Красноярской, 45 в Иркутске. Построена аж в 1938 году. Тоже трескается…

- Насколько мне известно, сначала дом возвели в три этажа, а затем достроили четвертый, где я и живу, - рассказывает 79-летний Николай Лебедев. - Я сам проектировщик на пенсии, в строительстве понимаю. И вот этот пристрой, как мне думается, сделали недостаточно качественно. В моей квартире - огромная трещина по периметру всей наружной, фасадной стены (где расположено окно - Ред.). Во время землетрясений оттуда сыплется пыль, стена словно болтается! После подземных толчков она еще долго-долго колышется… Страшно - не то слово!

А это - в сталинке на Красноярской в Иркутске. Фото: предоставлено Николаем Лебедевым.

Дом признали аварийным еще в 2014 году.

- Четырехэтажка стоит в списке на расселение на конец 2021 - начало 2022 года, - прокомментировали в администрации Иркутска. - Но жители решили, что не хотят выселяться, и собрались подавать в суд, чтобы отменили признание ветхим и аварийным.

Зачем?! По словам Николая Лебедева, снять с дома понятие аварийности они намерены, чтобы попасть в план по капремонту. Почему не стремятся к переезду? Говорят, район удобный…

- Взамен должны предложить либо сразу квартиру, либо денежный выкуп, - добавили в городской администрации. - При этом жильцам может быть предоставлен маневренный фонд (общежитие - Ред.), если они считают, что в их квартире находиться опасно. К слову, маяки на стенах стоят с 2008 года, их проверяют.

Возможно ли сейсмоусиление домов

Капремонт в такой ситуации - увы, не выход.

- Сейсмоусиление зданий проводить экономически нецелесообразно, - уверен доктор экономических наук, профессор, директор Проектного офиса БГУ, председатель Общественного совета Фонда капремонта Иркутской области Сергей Астафьев. - На это потребуется 25 - 30 миллионов рублей, а на обычный капремонт, подчеркну, жильцы сдают около 5 миллионов за 30 лет. Разумнее будет снести старый дом и построить новый.

По словам руководителя движения «Регенерация города», заместителя председателя Общественного совета при Министерстве строительства, дорожного хозяйства Иркутской области Дениса Воронова, с технологической точки зрения усилять, например, те же хрущевки 335-й серии - тоже не вариант. Плиты из газозолобетона (а этот материал за годы стал разрушаться) не выдержат, если к ним крепить еще дополнительные материалы.

Эксперты считают, что каждое здание надо обследовать индивидуально. Ведь дом - это целая система. Даже если несколько зданий построены по одному проекту, в одно время и в одном районе, они по-разному эксплуатировались, кроме того, под ними разный грунт. От этого тоже зависит сейсмостойкость дома. Если грунт плотный - толчки ощущаются слабее, если, допустим, подступают подземные воды - то сильнее. Специалисты уверены, что необходимо обновить карты сейсмического районирования города, которым уже больше 40 лет. Это поможет не только при строительстве новых зданий, но и чтобы узнать, как изменился грунт под имеющимися домами.

КОНКРЕТНО

Куда сообщать о трещинах в домах в Иркутске

Сначала в управляющую компанию. А еще консультируют в комитетах по управлению округами.

Есть нюанс. Если трещины в помещении общего пользования, то бишь в подъезде или на фасаде, то их заделают во время текущего ремонта, а если в квартире, то собственник решает проблему сам.

- Если управляющая компания не решила вопрос по устранению повреждений в местах общего пользования, то жители многоквартирного дома вправе обратиться в Службу государственного жилищного надзора Иркутской области, - добавили в городской администрации.

И еще. Как признать дом аварийным, если он обветшал, и жители боятся в нем оставаться? Сначала нужно получить заключение экспертизы (вызвать для проверки специализированную организацию, в этом поможет управляющая компания), затем принять решение на общем собрании собственников. Объяснить тонкости процесса также могут в администрации вашего округа.

КСТАТИ

Полторы тысячи семей расселят в 2021 году

В этом году в Приангарье из развалюшек переедут около 1,5 тысячи семей. В первую очередь расселят те дома, что признаны аварийными до 1 января 2017 года. Это в Иркутске, Братске, Нижнеудинске, Бодайбо, Железногорске-Илимском, Байкальске, Ангарске, Шелехове, селах Сосновый Бор Иркутского района и Тайтурка Усольского района. В Усть-Куте продолжат переезжать из домов времен строительства БАМа.

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