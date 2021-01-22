Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 января: первый этап вакцинации прошли уже более 6100 человек Фото: Михаил ФРОЛОВ

Коронавирус в Иркутске, 22 января. Борьба с новой коронавирусной инфекцией в регионе продолжается. Люди продолжают заражаться – плюс-минус 260 человек за сутки. Как только становится известно о новом очаге заражения, меры тут же принимают сотрудники Роспотребнадзора.

- По всем случаям регистрации новой коронавирусной инфекции определяется круг контактных для дальнейшего медицинского наблюдения и лабораторного обследования, - отмечают специалисты.

В сутки в регионе делают от пяти до 6.5 тысяч тестов. Максимальное число тестирований, которое может проводиться за 24 часа в Приангарье порядка 16 тысяч, но такие объемы сейчас не требуются. Всего количество проведенных лабораторных исследований на COVID-19 с начала пандемии в регионе приближается к полутора миллионам. Из них положительных тестов на коронавирус оказалось более 46 000, большинство заболевших - это число приближается к 41 тысяче - уже с болезнью справились.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 22 января: за сутки +262 положительных теста на COVID-19, общее число случаев инфицирования в регионе достигло 46 570. За минувшие 24 часа выздоровели еще 284 наших земляка, всего победил коронавирус 41 051 житель Приангарья. Скончались еще 10 пациентов, зараженных новой коронавирусной инфекцией. Общее число жертв пандемии 1777 - из них 1576 умерли из-за коронавируса, остальные - от иных болезней.

В больницах региона продолжают лечение 2462 пациента, дома лечатся еще 7161 заболевший коронавирусом.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 22 января: привито уже 6105 человек

Это то число людей, которым ввели первый компонент вакцины. Напомним, вакцинация проводится в два этапа – вводится первый компонент, через 21 день – второй. Так появляется иммунитет к коронавирусу.

- Для стабилизации эпидемиологической ситуации в регионе, количество привитого населения должно быть порядка 70% от общего числа, - приводит на своем сайте региональный минздрав слова главного внештатного эпидемиолога министерства здравоохранения Иркутской области Ирины Лисянской.

Для этого прививочные пункты появятся в каждом муниципалитете уже к 1 февраля. Запись на прививки от COVID-19 проходит как в самих пунктах, так и электронно – через сайт Госуслуги и кврачу38. Напомним, вакцинация проходить будет постепенно по мере поступления препаратов в Иркутскую область. В первой половине феврале в регион доставят еще 43 000 доз препарата Гам-КОВИД-Вак («Спутник V»).

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