Вакцинация в Иркутской области началась еще 9 декабря. Первые прививки ставили медикам, педагогам, позже в список включили соцработников, сотрудников ЖКХ и работающих в общественном транспорте. Из более восьми тысяч доз вакцины, что уже прибыли в наш регион, использовано уже 2000. Все поставившие прививки от COVID-19 чувствуют себя хорошо. Наш регион переходит к массовому вакцинированию жителей.Ставить «уколы здоровья» желающим будут постепенно, по мере поступления вакцины. Так, в первой половине феврале в Приангарье доставят 43 000 доз, в марте – 120 000. Кстати, дело это добровольное. Согласившихся на прививку внесут в федеральный регистр вакцинированных, данные необходимы для составления паспорта иммунизации, это может учитываться при путешествиях, командировках за границу.- Вакцинация проводится российским препаратом Гам-КОВИД-Вак («Спутник V») - две дозы, вторая - через 21 день, - рассказал КП-Иркутск министр здравоохранения Иркутской области Яков Сандаков. - Иммунный ответ вырабатывается в течение 40 дней и сохраняется на разное время, в зависимости от индивидуальных особенностей организма.Прививка от коронавируса, противопоказания:- острые инфекционные и другие процессы;- беременность и период грудного вскармливания;- тяжелые аллергические реакции;- гиперчувствительность к компонентам препарата.Кстати, ограничение для лиц старше 65 лет сейчас не действует, но вакцинируемый должен быть совершеннолетним, то есть ставить прививку можно только с 18 лет. Накануне стало известно, где записать на прививку от коронавируса в Иркутске. Региональный минздрав опубликовал адреса прививочных пунктов и по области. В скором времени поставить прививку от COVID-19 смогут жители Иркутска, Ангарска, Усолья-Сибирского, Тулуна, Черемхово, Бодайбо, Шелехова и в других муниципалитетах.Адреса прививочных пунктов в Иркутске:Адреса прививочных пунктов в Иркутской области:К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08