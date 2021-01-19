Коронавирус в Иркутске, 19 января. Ситуация с заболеваемостью новой коронавирусной инфекцией в регионе под контролем: резерв коек в ковидных госпиталях есть, количество выявляемых случаев заражения за сутки уменьшилось, вакцинация идет по плану.Статистика заболеваемости коронавирусом на 19 января в Иркутской области: за сутки диагноз COVID-19 подтвердился у 260 заболевших, количество подтвержденных случаев инфицирования в регионе - 45 780. Большинство из них уже выздоровели - 256 за сутки, всего - 40142.В ковидных госпиталях остаются 2587 пациентов, на амбулаторном лечение - 7204 наших земляка. Еще 12 инфицированных скончались: причиной смерти 11 из них стал коронавирус. Всего с начала пандемии скончалось уже 1746 зараженных: из них только 198 имели в анамнезе другие тяжелые болезни, которые их сгубили.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 января: ожидается поступление вакциныВакцинация от коронавируса в регионе началась 9 декабря. Проходит она поэтапно, и зависит от поступления препаратов в Иркутскую область. К концу этой недели в Приангарье будет работать уже 19 прививочных пунктов в различных муниципалитетах. В первой половине февраля, как сообщает пресс-служба регионального правительства, ожидается поступление еще 43 000 доз, в марте и вовсе – 120 тысяч.«Поставки будут увеличиваться с учетом наращивания в России производственных мощностей», - отмечают в правительстве Иркутской области. – «Доставка в отдаленные территории будет проходить с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований хранения вакцины».Напомним, ранее минздрав региона сообщал о том, что в Иркутскую область поступило более 8000 доз вакцины, две тысячи из них уже использованы. Все привитые – это медики, учителя, соцработники, сотрудники ЖКХ и общественного транспорта - чувствуют себя хорошо. Противопоказания к вакцинации - здесь.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 января: все школы перешли на очное обучениеРиск распространения COVID-19 в средних общеобразовательных учреждениях признан минимальным. Это позволило всем школам Приангарья перейти на очный формат обучения. На данный момент в регионе только школа в поселке Жигалово на карантине из-за коронавируса.Конечно, как и прежде, во всех СОШ будут уделять особое внимание соблюдению всех санитарно-противоэпидемических мер, введенных во время пандемии – обязательное измерение температуры на входе, проветривание помещений, дезинфекция.Коронавирус в Иркутске, последние новости на 19 января: решается вопрос с детсадамиВсем школам Иркутской области разрешили перейти на очное обучение. Теперь вопрос стоит о детских садах. Его рассмотрят на ближайшем заседании санитарно-противоэпидемиологической комиссии. Специалисты примут решение, в каком формате продолжают работать образовательные учреждения для дошкольников.- Сейчас в регионе в 844 дошкольных образовательных организациях, это 96.13% от общего количества, открыты 5453 дежурных группы, - сообщают региональные власти. - Их посещают 82257 воспитанников. На карантин закрыт один детский сад в Нукутском районе.Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 19 января.Читайте также:Антиковидная плазма — как иммуноглобулин при укусе клеща: Эксперты рассказали о новом методе лечения. Это не панацея, но лечение антиковидной плазмой многим поможет предотвратить тяжелое течение болезни (подробности)«Выжить, чтобы вновь увидеть детей»: врачи спасли больную коронавирусом роженицу, у которой было поражено почти 100% легких. Молодая мама из Иркутска 51 день провела в реанимации (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08