Стоматология Иркутск: можно ли спасти «безнадежные» зубы и где сделать это в Иркутске. Фото: архив компании

Казалось бы, в наше время можно выбирать любой способ восстановления разрушенных зубов: поставить мост, коронку, бюгельный протез или имплантация зубов. Однако собственный качественно пролеченный зуб все равно будет лучше любого протеза, даже самого надежного и дорогостоящего.

В Иркутске местом, где врачи умеют восстанавливать самые, казалось бы, безнадежные зубы, называют стоматологию Иркутска DI-Clinic. Хотя основная специализация клиники – дентальная имплантация, акцент здесь делают на спасение собственных зубов пациентов. Недаром среди горожан DI-Clinic известна именно как «стоматология сложных случаев». Сюда обращаются, когда в прочих клиниках врачи безнадежно разводят руками и говорят: «Только удаление!»

Терапевты и хирурги DI-Clinic в своей практике используют современные особо сложные методики реставрации и восстановления собственных зубов. Применяемые здесь технологии знакомы и доступны далеко не всем практикующим стоматологам. Обучение и практические стажировки в центральных европейских стоматологических центрах позволяет врачам DI-Clinic быть, что называется, на переднем крае достижений мировой стоматологии. В числе проверенных и высокоэффективных методов – аутотрансплантация и дентальная экструзия.

Экструзия зуба – метод, применяемый в случае нормальной сохранности корня и сильном разрушении коронковой части зуба. Собственно экструзией называют методику вытягивания корня зуба в вертикальном направлении. При этом корень несколько перемещается вверх, но остается в толще десневой ткани. А приподнявшуюся коронковую часть можно полноценно отреставрировать, используя возможности современных способов протезирования.

Процесс «вытягивания» корня обычно занимает несколько дней, стабилизация корня длится пару месяцев (в это время «для красоты» пациент носит временную маскирующую конструкцию). А далее проводится восстановление собственной коронки методами эстетической реставрации.

Преимущества метода очевидны: восстановленная коронка будет опираться на собственный корень, зуб полностью сохранит свою анатомию и функционал. При этом на челюстную кость будет обеспечиваться полноценное давление (чего не бывает при использовании мостов или коронок).

Еще одна редкая, но эффективная методика, используемая докторами DI-Clinic – аутотрансплантация зуба. Как понятно из названия, это пересадка собственного здорового зуба на место утраченного. Зуб для пересадки берется из зоны, где он наименее нужен. Как правило, это крайние зубы в ряду, то есть «зубы мудрости».

Понятно, что пересаживаемый зуб должен по анатомическим параметрам точно подходить для места, куда его будут «внедрять». Для контроля изготавливается пластиковая модель зуба-донора и проводится предварительная «примерка».

Хирург нетравматично удаляет остатки разрушенного зуба в том месте, где будет установлен пересаживаемый зуб. В подготовленную лунку бережно помещается зуб-донор, накладываются швы и укрепляющие шины. Операция проводится достаточно быстро, осложнений после ее проведения не наблюдается. Процесс приживления пересаженного зуба занимает несколько недель. По окончании этого срока пациент может вести обычный образ жизни без ограничений. Пересаженный на новое место зуб будет работать, как родной – ведь именно таким он и является.

Экструзия зуба, как и аутотрансплантация, относятся к минимальным хирургическим вмешательствам. Такого типа операции, как и постановка дентальных имплантов, проводятся в собственном хирургическом блоке DI-Clinic, оснащенном всей необходимой диагностической и лечебной техникой.

Перед проведением любых вмешательств такого рода пациент, понятное дело, проходит полноценную диагностику. Корейский компьютерный томограф, используемый в клинике, позволяет за 5-10 минут получить серию 3D изображений максимально высокой визуализации. Планируя операцию, лечащий врач будет иметь всю необходимую информацию о состоянии челюстных костей и мягких тканей десен пациента, взаиморасположении корней зубов, наличии микроочагов воспаления.

Пролечивание зубных каналов будет обязательным в случае и экструзии, и аутотрансплантации зубов. В DI-Clinic эти сложнейшие манипуляции проводятся под контролем мощной оптической техники. Использование немецкого дентального микроскопа дает возможность врачу проходить корневые каналы не вслепую, а ювелирно точно. Как показывает статистика, вероятность вторичных воспалений после лечения каналов под микроскопом равна нулю.

Перед проведением сложного хирургического лечения все имеющиеся стоматологические проблемы должны быть устранены, это обязательное условие для успешности планируемых вмешательств. Поэтому после диагностики с пациентом начинает работу сразу вся команда узких специалистов: врачи терапевт, гигиенист, ортодонт, ортопед. При этом вам не придется раз за разом записываться на прием и многократно приходить в клинику, тратя силы и время. План лечения составляется оптимальным образом для пациента и при его желании корректируется. Это действительно рационально, эффективно и удобно. Это и есть та самая индивидуальная медицина, к которой мы все стремимся. Результат такого подхода полностью устраивает пациентов DI-Clinic: это здоровые зубы и возможность полноценно радоваться жизни.

Контакты

Стоматология Иркутск DI-Clinic – помогаем в сложных случаях: г. Иркутск, бульвар Гагарина, 68 тел. +7 (3952) 203-217

e-mail: edelweiss.irk@gmail.com

Сайт: https://diclinic.ru