Запись в первые классы в Иркутске начнется на два месяца позже Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Волнующая пора для родителей будущих первоклашек- скоро начнется прием заявлений в школы Иркутской области. Дети уже, наверняка, готовятся к урокам, потихоньку учатся писать и считать. Но предупредим родителей, что в этом году сроки изменились:запись в первые классы 2021 в Иркутске стартует не с 1 февраля, как раньше, а с 1 апреля.

- Такое решение приняли в Минпросвещения России.Все изменения, конечно же, применимы и для нашего региона, - комментируют "КП"-Иркутск в правительстве Приангарья. - На уровне городов и поселков решается только прикрепление – какие микрорайоны зафиксированы за конкретными школами.

Список таковых появится на сайтах учебных учреждений до 25 марта. Там же будет подробно расписано, у кого есть право на прием вне очереди.

Еще одно новшество, общее для всей страны: первоклашек должны принимать в ту же школу, где учатся их старшие братья и сестры (если они живут вместе), даже если по прописке учебное заведение закреплено другое. Оно и логично - старшеклассники приглядят за малышами по пути на занятия и обратно, да и родителям удобнее не мотаться за детьми по разным общеобразовательным учреждениям.

Далее. Раньше было так: родители подали заявление, и в течение недели их чадо зачислили в первый класс. Сейчас иначе. Документы принимают до 30 июня, но детей зачислят только после этой даты, а конкретно, с 1 по 3 июля.

А что, если хочется отдать ребенка в новую современную школу, которая находится в соседнем районе или вообще на другом конце города? Есть правила, по которым проходит запись в первые классы 2021 в Иркутске. Подать заявление можно и туда, но только с 6 июля по 5 сентября. Зачислять будут, если останутся свободные места.

- Обучение в начальной школе начинается для детей, которым уже исполнилось 6,5 лет, но еще нет 8 лет, - добавили про новшества в пресс-службе Минпросвещения России. - Для обучения в более раннем или позднем возрасте требуется письменное заявление родителей (законных представителей) и разрешение учредителя школы. Детей с ограниченными возможностями здоровья принимают по адаптированным образовательным программам только с согласия родителей и по рекомендациям психолого-медико-педагогической комиссии.

А вот документы, нужные для приема, не изменились. Это паспорт, свидетельство о рождении и прописка ребенка,заявление по установленной форме (можно посмотреть на сайте школы) и, если нужно, документ, подтверждающий льготу. Как их передать, выбирайте сами: принести лично, отправить заказным письмом по почте или на электронку учебных заведений. Запись в первые классы 2021 в Иркутске скоро начнется, учтите все изменения!

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