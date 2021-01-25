«Силой заставлял признаться в преступлении»: экс-полицейский из Бурятии осужден за истязания женщины Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Бурятии поставлена точка в громком деле, по которому проходил 30-летний заместитель начальника уголовного розыска одного из отделов полиции Северобайкальска. В августе 2020 года на него написала заявление местная жительница. Она рассказала, что после того, как ее доставили в отдел по подозрению в краже двух мобильных телефонов, полицейский силой заставлял признаться ее в преступлении. После проверки, в отношении сотрудника было возбуждено уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий с применением насилия».

- Во время следствия выяснились детали преступления, - рассказывают в пресс-службе СУ СК России по Иркутской области. - 10 августа 2020 года этот полицейский в служебном кабинете действительно применил недозволенные методы дознания к женщине, которую доставили в отдел полиции в рамках проверки, проводимой по заявлению ее знакомых о краже двух смартфонов. Принуждая женщину признаться в хищении, полицейский на глахзах двух подчиненных, применил к ней насилие, причинив телесные повреждения.

На днях уже экс-полицейский, которого уволили из МВД, услышал приговор суда. Он отправится в колонию общего режима на 3 года. Кроме этого, ему еще 2 года нельзя будет устроиться на должность в правоохранительные органы.

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