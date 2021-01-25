"Надеялись только на чудо": сибирячка 3 года не могла забеременеть и вымолила дочек у буддийской богини Янжимы

Сибирячка три года не могла забеременеть и вымолила дочек у буддийской богини Янжимы. Фото: личный архив.

«Вы здоровы, а почему детей нет - неизвестно», - разводили руками врачи.

- Просто вы с супругом не совместимы, - говорил лама из буддийского дацана. - Разве что произойдет чудо...

И оно произошло! Спустя три года ожиданий и одной неудачной беременности Анастасия Соковикова из Улан-Удэ все же смогла родить. Теперь у них с мужем две принцессы-дочки. А помогла, по их словам, буддийская богиня Янжима...

Вот таких принцесс растят супруги. Фото: личный архив.

Маялись три года

- Мы с мужем вместе уже 15 лет, - рассказывает "КП"-Иркутск Анастасия. - В 2009 году поняли, что хотим ребенка. Тест показал две заветные полоски, но выносить малыша, увы,не смогла... Вновь забеременеть не получалось.

Спустя пару лет, отчаявшись, сибирячка поехала к лику буддийской богини Янжимы. В Бурятии это одна из самых почитаемых святынь, ее лик проявляется на горе в Баргузинском районе и, по народным поверьям, помогает исполнять сокровенные желания. Именно здесь молят о рождении малышей. Из обязательных ритуалов - взять с собой детскую игрушку, чтобы зарядить ее энергетикой, а еще преподнести украшения в дар божеству. Анастасия прихватила с собой куклу, потому что мечтала о дочке. А для богини - серебряную цепочку и кольцо.

Но лама, встретивший ее в дацане в месте поклонения, огорошил:

"Вы с супругом не совместимы по восточному календарю. В вашей семье был всего один шанс родить ребенка - и он уже использован. Хотите малыша? Тогда вам лучше разойтись. Ну или надеяться на чудо".

Анастасия выбрала второй вариант. И отправилась к лику Янжимы.

- В те годы тропинка к скале, где проявляется лик, была дикой, необустроенной. Помню, как тяжело было продираться по ней наверх сквозь колючие кусты и каменные валуны, - говорит женщина. - Обошла скалу 21 раз и плакала не переставая - так сильно хотела, чтобы мое желание сбылось! А затем исполняла наказ ламы. Он сказал, что среди моих знакомых есть многодетная семья, и посоветовал помочь ей - искренне, от всего сердца. Но не деньгами, нет, а выяснить, в чем конкретно нуждаются малыши.

Подумав, Анастасия вспомнила, что ее одноклассница воспитывает троих детишек, денег не хватает, и они бегают по улицам в шлепанцах, хотя ближе к осени пора бы уже переобуться в теплые кроссовки. Узнала размеры и бегом в магазин за новой обувью.

Подарки передала, куклу, как и требовалось, оставила себе, - словом, все сделала, как нужно. Но две полоски тест так и не показал...

Увидела лик Янжимы с младенцем

Кто знает, возможно, причина была в том,что первый раз она ездила к Янжиме с мамой?Ее муж тогда был занят на работе. А летом 2012 года супруги отправились туда вдвоем.

- На этот раз мы вместе поднялись на скалу. И знаете, что удивительно? На скале я увидела лик Янжимы с младенцем! - восклицает сибирячка. - А в первую поездку я видела ее с музыкальным инструментом. Видимо, это был знак к свадьбе - между двумя этими поездками мы с мужем официально расписались.

В том же году Анастасия, наконец, забеременела.

- Старшенькую дочку я буквально вымолила, выстрадала, - говорит она. - Беременность была тяжелая, роды тоже. Но все прошло хорошо - и сейчас Мирослава радует нас, растет умницей! Учится хорошо, спокойная, добрая. А 2,5 года у нас назад родилась вторая дочка, Маргарита. Она пошла в папу - совсем малышка, а уже упрямая, с характером. Я уверена, то, что они появились на свет - настоящее чудо.

Недавно семья побывала у лика Янжимы в третий раз - уже вчетвером. И теперь не с просьбой, а с благодарностью.

- В дар я поднесла ей свои любимые бусы и сказала искреннее спасибо за нашу семью, - улыбается Анастасия.

Анастасия верит, что ей помогло чудо. Фото: личный архив.

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