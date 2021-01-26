"Алло, вы телефон не теряли?": сибиряк вернул туристу потерянный 2 года назад в горах айфон

Сибиряку вернули мобильник, потерянный 2 года назад в горах. Фото: личный архив.

- Ну разве не чудеса! - смеется Виталий Маркелов из Улан-Удэ.

В руках он вертит мобильник - выглядит, как новенький, ни царапинки, ни скола. Трудно поверить, но айфон целых 1,5 года пролежал на земле у подножия горы Мунку-Сардык. А на днях снова вернулся к владельцу! В доказательство - фотогалерея телефона. Последние снимки сделаны в мае 2019-го на озере Эхой, где сибиряк его и потерял.

В телефоне сохранились фотографии, сделанные в походе в 2019-м. Фото: личный архив.

- Пошел туда в поход с ночевкой. Днем гулял, любовался природой, фотографировал все вокруг. А вечером хватился - телефон пропал! Видимо, выпал по пути в палатку. Думал, что на утро пройдусь по своим следам и поищу. Но за ночь все замело снегом, - рассказывает парень. - Звонить на него было бесполезно, связи там нет.

Делать нечего - вернулся домой без гаджета. А поскольку это подарок от сестры, чтобы ее не огорчить, Виталий купил себе точно такой же новый.

Со временем про старый мобильник он уже и думать забыл, как вдруг ему позвонил мужчина:

«Алло, это Виталий? Телефон не теряли?»

Оказалось, что гаджет еще в августе 2020-го нашла семья из Иркутска. Лежал себе на тропинке, будто ждал, что его отыщут. И ведь никто его случайно не раздавил, и никто не украл. Туристы забрали его домой, поставили на зарядку - работает! С пятой попытки наугад разблокировали несложный пароль и давай звонить родным Виталия, чтобы узнать его новый номер (старую сим-карту он, конечно, заблокировал). Благо, все файлы и контакты в телефоне сохранились.

Один из снимков, который Виталий сделал до того, как потерял телефон. Фото: личный архив.

- Но тогда на звонки, как мне сказали, никто не ответил, и про находку забыли, - говорит Виталий. - А после Нового года снова наткнулись на телефон в вещах, и на этот раз уже смогли выйти на меня.

Мобильник-путешественник передали дяде Виталия, который как раз собирался ехать из Иркутска в Улан-Удэ. Так гаджет вернулся в руки владельца.

- Большое спасибо семье, вернувшей мне телефон, - улыбается сибиряк. - Представляете, как сестра удивилась, узнав, что я терял ее подарок, а теперь он снова со мной.

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