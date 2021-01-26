Где сделать прививку от коронавируса в Иркутске: все пункты вакцинации. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Где сделать прививку от коронавируса в Иркутске? Этот вопрос сейчас в городе задают очень часто. Надо сказать, что количество прививочных пунктов растет каждую неделю и только в одном областном центре их 14. Но скоро будет еще больше. Так, уже известно, что с 1 февраля вакцинация начнется и в поликлинике городской больницы №10 в микрорайоне Синюшина гора. Уже более 6 тысяч человек поставили первый из двух уколов. Прививочная кампания в разгаре, количество получивших защиту от ковида будет расти с каждой неделей.

Мы публикуем телефоны поликлиник, где сделать прививку от коронавируса в Иркутске, сознательно. На вакцинацию объявлена предварительная запись. Кроме того, можно это сделать через порталы Госуслуги и кврачу38.ру.

Важно понимать, что ставить вакцину будут по мере поступления препаратов, поэтому тех, кто записался, будут вызывать в поликлинику. Это может быть как относительно быстро, так и в течение длительного времени, так как вакцины пока не хватает.

Где сделать прививку от коронавируса в Иркутске?

Где сделать прививку от коронавируса в Иркутске?