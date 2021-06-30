Эксперты рассказали, почему в Иркутске решено обойтись без обязательной вакцинации. Фото: Мария ЛЕНЦ

О том, надо ли вводить в Иркутской области, по примеру уже практически двух десятков регионов страны обязательную вакцинацию с запретами и ограничениями для непривитых, спорят давно. На "Прямой линии" в "Одноклассниках" зампредправительства региона Валентина Вобликова и замминистра здравоохранения Анна Данилова назвали общую позицию. Обязательной вакцинации в Иркутской области не будет. Но будет добровольная, она набирает обороты.

-Мы – за добровольную вакцинацию. Действовать надо убеждением, а не принуждением. Например, сегодня мы привили почти 40% старшего поколения и больных среди них мало. Эти люди очень дисциплинированы и ответственны. К сожалению, этого не сказать о тех, кому 18-20 и 20-25 лет. И среди них много, очень много больных. Поздно обращаются в больницы, мы их вынуждены госпитализировать, в том числе и в реанимации.

В социальных учреждениях привито 99% пациентов и персонала, вспышек нет. И если раньше соцработники жили вместо со своими подопечными неделями, опасаясь инфекции, то сейчас они работают в обычном режиме.

И все же мы за сознательность людей. При этом крайне желательно привить студентов в общежитиях, персонал общепита, туристических зон, гостиниц, сферы услуг. Конечно, врачи и педагоги. Это единственный на сегодня метод, который может остановить распространение инфекции.

Что касается вакцинации, то все имеющиеся в распоряжении медиков препараты ( а в Иркутскую область поставляется преимущественно "Спутник"), рассчитаны на возраст старше 18 лет. Последнее распоряжение Минздрава дает возможность прививать и беременных женщин.

Хотя нельзя исключать, что главный санитарный врач может ввести по эпидпоказаниям именно обязательную вакцинацию. И все же мы рассчитываем на взвешенный и разумный подход.

При этом первым компонентом уже привито 352 тысячи 691 жителей региона ( более трети от плана) , полностью -267 608 человек. В лидерах туристические поселки и города на Байкале, северные города, куда едут вахтовики ( в Жигалово уже перекрыли плановые показатели), Свирск, Саянск. Достаточно много прошедших иммунизацию в Иркутске.

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