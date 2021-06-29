Россияне массово едут отдыхать на Байкал. Фото: Мария АНАНОВА

Спрос на туры на Байкал вырос по сравнению с благополучным 2019 годом на 40-50%. Это оценка экспертов, которую приводит Ассоциация туроператоров России (АТОР). Это связано в немалой степени с программами кешбэка, значительно снизившими стоимость такого отдыха. В результате большой интерес вызвали и продажи пакетных туров на базе чартеров, которые начались с 13 июня.

- По оценке большинства опрошенных экспертов, закрытые границы и третий этап туристического кешбэка привели к существенному росту спроса на туры с посещением Байкала в летнем сезоне-2021, - отмечают в АТОР. - Как и в прошлые годы, большинство заездов на Байкал приходится на июль и август.

Еще месяц назад председатель Сибирско-Байкальской Ассоциации Туризма Игорь Коваленко говорил о том, что мест на июль на отдых на озере осталось очень мало, турбаps забиты под завязку.

А что сейчас? По данным АТОР, если не будет антиковидных ограничений, то эти цифры удвоятся. На Байкал едут в основном через Иркутск, в среднем отдыхают неделю. А из-за локдауна в Бурятии, который продлится предварительно до 11 июля, этот тренд еще усилится.

- Цена суток отдыха на Байкале в июле- августе в среднем составляет около четырех тысяч рублей, - отметила сотрудник одной из иркутских турфирм Мария Дмитриева. - Цены выросли в среднем на 10-15%.

Единственное «но». Ожидаемого многими vip- размещения на Байкале практически нет, одним из немногих исключений могут быть отели в Листвянке.

Что касается мест, то они сейчас, хотя и не в очень большом количестве, появились.

-Мы отмечаем как приток на Байкал новых туристов, так и частичный отказ от уже купленных путевок в пользу Турции со стороны местных жителей, когда это направление открыли, - отметил председатель СБАТ Игорь Коваленко. –Однако ограничения, которые вводятся на юге России, могут изменить ситуацию.

Какая же ситуация с ограничениями сейчас на Байкале? В Бурятии, где локдаун действует до 11 июля, он не касается организованных групп туристов. Другое дело, что с них требуют ( и будут требовать в дальнейшем) свежий тест ПЦР.

В Иркутской области серьезных ограничений сейчас нет. Рестораны и кафе в областном центре работают, хотя и с ограничением по времени и по рассадке посетителей. Турбазы – тоже. С приезжающих на отдых никаких тестов не спрашивают.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Туристов на Байкал пустят, но не всех и не всюду. Ограничения в Бурятии не касаются организованных групп туристов и тех, кто едет лечиться в санатории. Но нужны тесты ПЦР. (Подробности)

Дополнительные ограничения по коронавирусу введены в Иркутске. ( подробности)