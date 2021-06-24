Туристов на Байкал пустят, но не всех и не всюду. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Самый разгар летнего сезона. Отдыхающие самолетами и поездами едут на Черное море, Алтай и на Байкал. Вариантов отдохнуть за границей минимум, Турцию только что открыли, кругом ограничения из-за третьей волны коронавируса. Однако последние новости из Бурятии достаточно тревожны. В республике официально объявлены две нерабочие недели и карантин. Запреты распространяются и на туристов, особенно на тех, кто решил добраться на отдых не группой, а самостоятельно. Об этом сообщает пресс-служба правительства Бурятии.

-Приостановлен прием и размещение в гостиницах, гостевых домах, хостелах, пансионатах, домах отдыха …, за исключением лиц, находящихся в служебных командировках или поездках, а также организованных туристических групп, - сообщили в пресс-службе правительства Бурятии.

Причина в том, что заболеваемость коронавирусом в республике за последние несколько недель резко выросла.

- Система здравоохранения вся мобилизована, находится в очень большом напряжении. Практически мы на пределе ресурсов. По нашей просьбе, по поручению министра здравоохранения России Михаила Мурашко федеральным центром формируются бригады врачей для работы в нашей республике, - сообщила министра здравоохранения Бурятии Евгения Лудупова.

Сейчас покупать путевки на отдых в период с 27 июня по 11 июля ( именно на это время действует режим нерабочих дней и карантина) как минимум опрометчиво. Гостевые дома смогут принимать только отдыхающих, купивших путевки до 23 июня и имеющих отрицательные тесты на COVID-19.

Что касается тех, кто решил махнуть на курорт, без разницы, в Горячинск или в Аршан, ограничения их тоже коснутся, хотя и в меньшей степени. Тем, кто летит на отдых по путевкам, опасаться нечего. Им нужны будут стандартные свежие результаты тестирования на ПЦР и отсутствие контактов с заболевшими в течение последних двух недель.

Правда, всем отдыхающим, кто окажется в ближайшие пару недель на Байкале со стороны Бурятии, придется учесть, что карантинные ограничения действуют для всех. В республике будут работать только продуктовые магазины, медицинские организации, ЖКХ - словом только система жизнеобеспечения. Какой вариант? Ехать на Ольхон, Малое море,и в Байкальск, в Иркутскую область. Здесь пока все открыто и ограничений нет.

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