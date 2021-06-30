Локдауна в Иркутске не будет, а "вход для привитых" - только в фитнес-центрах. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В «Прямом эфире» зампредправительства региона Валентина Вобликова и замминистра здравоохранения Анна Данилова рассказали о ситуации с коронавирусом и принимаемых мерах.

- К июню у нас оставалось 1111 пациентов с коронавирусом в больницах, - говорит Валентина Вобликова. - Но мы расслабились. Все наши призывы избегать массовых праздников и мероприятий не были услышаны. И сейчас имеем огромный рост заражений. Больницы стали заполняться пациентами разного возраста, а число пневмоний – в 4-5 раз больше обычного. Более 74 тысяч человек получили диагноз «коронавирус» с начала пандемии. Среди них есть и дети, в больницы поступает 25-30 ребятишек ежедневно. На койках в госпиталях -- 4542 человека, а всего уже открыто 5300 мест. В палатах реанимации буквально вчера было 250, сегодня – 273. На ИВЛ -131, и вот уже 138. Ситуация тяжелая и она говорит о том, что необходимо соблюдать профилактические меры.

Локдауна в Иркутске не будет

-Врачи не призывают объявить локдаун. Врачи призывают исполнять те меры, которые уже введены и их достаточно, чтобы остановить новый виток заболевания. Но они должны соблюдаться! Маски необходимы в транспорте, общепите, в торговых центрах. Дистанция нужна! Все зависит от нас, в том числе и вводимые ограничения, поэтому мы и призываем, чтобы люди осознанно себя вели. Меньше собирались вместе, в конце концов! Только подумайте, что чувствует врач, когда ему надо положить на лечение пациента, но приходится ждать до утра. Потому что места заняты и надо ждать, когда выпишут того, кто лежит на этой койке сейчас.

-Если же объявить локдаун, люди будут все равно встречаться и общаться. И заражаться. Особенно если учесть, что 70-80% переносят инфекцию бессимптомно, но в любой момент могут заболеть всерьез. Мы же призываем к сознательности.

«Вход только для привитых»: в фитнес-центрах

Объявлений на входе в кафе и рестораны – «Только для привитых или переболевших» тоже ждать не приходится. По крайней мере, пока. И не только потому, что вакцины на всех не хватает.

- Это не решение проблемы. Хотя в Москве подобные ограничения объяснимы и, вероятно, необходимы. Огромный город, столпотворение, большое количество людей… Цепочку передачи вируса по – другому не разорвать. У нас иная ситуация и достаточно того, чтобы жители соблюдали уже имеющиеся правила. Предложение ограничить доступ в фитнес-центры только для привитых или переболевших, с антителами, поступило от самих владельцев этого бизнеса.

Это и понятно – ведь именно спортивные учреждения в закрытых помещениях, где много народу на небольшом пространстве – это норма, при ухудшении эпидситуации обязаны закрываться в числе первых.

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