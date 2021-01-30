Метеорологи рассказали, когда в Иркутске снова потеплеет до -5. Фото: Андрей КОПАЛОВ

Иркутск, вслед за снегопадом, накрывает мороз. Такая же ситуация и в соседних районах Красноярского края. По прогнозу гидрометцентра России 31 января и 1 февраля после снегопадов мороз усилится, в центральных районах Красноярского края ночью до -45…-40°, на севере до -50. Ровно такая же ситуация и в Иркутской области.

-Уже 31 января в Иркутске похолодает до - 28 ночью, - сообщает Управление гидрометцентра по Иркутской области. - Первого февраля мороз на юге региона усилится до -35.

Да уже сейчас холодно! По прогнозным картам, которые составили в гидрометцентре страны, мы видим как Иркутск оказывается в большом кольце холодного антициклона. К сожалению, второго февраля холод и не подумает отступать. Ночью, по прогнозу гидрометцентра страны, может ударить до -37.

По предварительным данным, холод начнет отступать уже в среду,третьего февраля. А четвертого февраля снова пойдет снег и потеплеет до -8...-15 днем. К пятому февраля, в пятницу, днем потеплеет до -5, а ночью до -16. Прекрасная зимняя погодка простоит несколько дней.