Коронавирус в Иркутске, последние новости на 31 января: общее число заразившихся COVID-19 в регионе приближается к 49-ти тысячам человек

Общее число заразившихся COVID-19 в Иркутской области приближается к 49-ти тысячам человек Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Коронавирус в Иркутске, 31 января. Иркутская область по заболеваемости коронавирусом вышла на уверенное плато – весь январь в регионе ежедневно фиксируется от 250-ти до 270-ти новых случаев заражения COVID-19. Примерно столько же человек за сутки выздоравливает и выписывается либо из больниц, либо с амбулаторного лечения.

Так, по данным оперативного штаба при правительстве Иркутской области, на 31 января общее число заразившихся COVID-19 в регионе приближается к 49-ти тысячам человек. Если быть точным, за все время пандемии диагноз COVID-19 подтвердился у 48 931 жителя Иркутской области. За последние сутки был выявлен 261 новый случай инфицирования коронавирусом – это чуть больше, чем количество выздоровевших людей.

Справилось с коварной инфекцией за последние 24 часа в Иркутской области 224 человека. За все время пандемии вылечилось от коронавируса 43 584 человека. При этом, 1 870 пациентов все еще остаются в больницах региона. Только за сутки было госпитализировано 22 человека.

К сожалению, прошедшие 24 часа вновь не обошлись без жертв коронавируса – за это время в Иркутской области от COVID-19 скончалось 11 человек. Именно инфекция стала причиной смерти этих пациентов.

В общей сложности, с начала пандемии, коронавирус унес жизни уже 1 876 жителей Иркутской области: 1 669 пациентом умерло непосредственно от COVID-19, еще 207 пациентов с коронавирусом погибло от иных заболеваний, спровоцированных и осложнившихся из-за COVID-19.

Коронавирус в Иркутске, 31 января: кафе и рестораны начнут работу в обычном режиме

В Иркутске постепенно отменяют ограничения работы организаций, введенные из-за резкого роста заболеваемости коронавирусом. Так накануне губернатор региона Игорь Кобзев внес изменения в свой указ и разрешил предприятиям общественного питания вернуться к обычному режиму работы.

Правда, кафе и ресторанам разрешили работать, в том числе и круглосуточно, с важной оговоркой: персонал обязательно должен обслуживать гостей в масках и перчатках, посетителям необходимо соблюдать дистанцию в полтора метра. Кроме того, помещения мест общепита должны регулярно дезинфицироваться.

Статистика заражения коронавирусом в Иркутской области. Фото: Яндекс. Статистика

Кроме того, разрешены спортивные соревнования любого уровня, причем как на свежем воздухе, так и в закрытых помещениях. Здесь, правда, тоже есть условие: в закрытых залах трибуны для зрителей должны быть заполнены максимум на 50%. Также снято ограничение по участию в соревнованиях детей и подростков. А колледжи, училища и техникумы региона переходят на очный формат обучения.

Коронавирус в Иркутске, 31 января: регион – на втором месте в Сибири по проценту выявленных случаев

Иркутская область стабильно занимает второе место среди регионов Сибири по проценту выявленных случаев коронавируса за весь период пандемии. По данным Информационного центра по мониторингу ситуации с коронавирусом, на Приангарье приходится 15 % от общего количества зарегистрированных больных в СФО.

Первую строчку этого рейтинга занимает Красноярский край – здесь зарегистрировано 17% всех случаев инфицирования COVID-19 в Сибири. Замыкает тройку Алтайский край с 12% от всех выявленных в Сибири случаев коронавируса.

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается в республике Хакасия. Здесь людей с подтвержденным диагнозом стало на 9% больше. А в Иркутской области заболевших коронавирусом стало на 5% больше.

В Сибирском федеральном округе за прошедшую неделю самый значительный прирост заболеваемости отмечается сразу в четырех регионах: в Алтайском и Красноярском крае, в Иркутской и Омской областях – здесь людей с подтвержденным диагнозом COVID-19 стало на 4% больше. Самый низкий прирост за неделю отмечен в республике Тыва – здесь заболевших коронавирусом стало всего на 1% больше.

За весь период пандемии в Сибирском федеральном округе выявлено 319 653 случаев заражения COVID-19, что составляет 8% от общего числа по России.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 31 января.