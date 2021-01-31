Новость о том, что полицейские применили силу к пенсионерке на несанкционированном митинге в Иркутске, - фейк Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

По иркутским пабликам в мессенджерах и социальным сетям прокатилась новость – якобы во время несанкционированного митинга, который прошел в Иркутске 31 января 2021 года, полицейские применили силу к одной из участниц незаконной акции. Мол, ее избили дубинками, после чего женщине стало плохо, у нее случился приступ, и ей были вынуждены оказывать помощь медики скорой. Позже, спустя пару часов как все закончилось, стало известно – информация о том, что сотрудники МВД применили силу к пенсионерке, – фейк. Недостоверную новость нарочно запустили в Сеть. А кто и для чего? Сейчас устанавливает полиция. Между тем, отметим, что пожилая женщина, о которой идет речь, сама вела себя крайне агрессивно и вызывала на конфликт.

- Ударьте меня, побейте! – кричала она, подходя к кордону полицейских, и это зафиксировано на камеры. – Мне все равно!

- Пенсионерка на несанкционированной акции выражалась в адрес правоохранительных органов нецензурной бранью, провоцировала полицию на применение к ней физической силы, - сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Однако полицейские не реагировали на призывы женщины. Видя это, она умышленно легла на землю и изобразила, будто ее избили дубинками.

Более того, факт того, что женщина легла на землю сама, запечатлели камеры. Один из блогеров, который вел трансляцию, успел заснять момент.

Тогда сотрудники МВД вызвали на место происшествия бригаду медиков. Врачи осмотрели пенсионерку, снизили ей давление. Ехать в больницу иркутянка отказалась. Из реанимобиля ее забрал сын и отвез домой.

Напомним, очередной несанкционированный митинг, который прошел в центре Иркутска сегодня, 31 января, не обошелся без провокаций и задержаний. Однако точное количество митингующих и задержанных пока уточняется.

Отметим, это уже вторая незаконная акция в Иркутске за неделю. Первая состоялась 23 января. Тогда все обошлось без происшествий, никого из митингующих не задержали. В общей сложности, по данным администрации города, на улицы вышло около 2500 человек.

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