«Боялась, что не выплывем»: восьмиклассницу наградили медалью МЧС за спасение тонущей в Байкале сестры

Анна Баранова с мамой и начальником отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Бурятии Николаем Зайцевым. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Помогите, тону! - бултыхаясь в ледяной воде Байкала, кричала девятилетняя девочка. На берегу всполошились ее родные, а первой на спасение бросилась родная сестра, восьмиклассница Анна Баранова. Это случилось в конце июля, когда семья отдыхала на озере в местности Монахово в Бурятии.

- Она зашла далеко в воду, а там глубоко, и дно каменистое, скользкое, - рассказывает «КП»-Иркутск Анна. - Видимо, поскользнулась на камнях. Я быстро поплыла к ней. Страшно было, вдруг не успею спасти? Добралась до нее, обхватила покрепче и изо всех сил потянула на берег. Тяжело, течения ведь в озере нет, сама преодолевала сопротивление воды...

Но школьница справилась! Вытащила младшенькую. Та успела нахлебаться воды, но, к счастью, быстро пришла в себя.

- В тот момент на берегу были взрослые, мужчины, но никто не бросился ее спасать, - вспоминает Анна.

Спасенная девчушка, на удивление, быстро забыла, что едва не погибла. На следующий день, как ни в чем ни бывало, снова просилась на озеро, чтобы искупаться!

- Рада, что у сестры не осталось страха воды, - улыбается юная героиня.

И пусть она к своему поступку относится скромно, в МЧС России, узнав о подвиге, решили вручить ей медаль «За спасение погибающих на водах».

Юная героиня получила заслуженную медаль за спасение сестры. Фото: ГУ МЧС по Бурятии

- Ждали долго, практически полгода. К концу 2020-го приказ был подписан, и вот медаль пришла. Награда нашла своего героя! - сказал на торжественном вручении начальник отдела безопасности людей на водных объектах ГУ МЧС по Бурятии Николай Зайцев.

Анной очень гордится ее мама. А в школе, где учится девочка, ее портрет будет красоваться на доске почета.

Ну а что сама спасительница? Она прилежно учится, заранее готовится к экзаменам и мечтает в будущем стать врачом-стоматологом.

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