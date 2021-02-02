Дело Дмитрия Матвеева: как избавиться от неугодных присяжных

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Скоро две тысячи иркутян получат письмо с предложением стать присяжным заседателем в одном из самых громких судебных дел Приангарья последних лет – по обвинению известного мецената и бизнесмена Дмитрия Матвеева и нескольких его подельников в похищении человека и самоуправстве. Уже скоро год, как в суде рассматривается это дело – с февраля 2020-го, но 20 января года нынешнего «судебный самолет» пошел на второй заход: в этот день была расформирована прежняя коллегия присяжных заседателей. Как и почему так получилось, журналистам рассказали адвокаты обвиняемых во время пресс-конференции, состоявшейся 1 февраля.

– Мы уже вышли на финишную прямую, оставалось буквально несколько заседаний до вынесения вердикта присяжными. И тут, как говорится, что-то пошло не так: за два дня судом было отведено сразу четверо присяжных заседателей. Таким образом, состав коллегии сократился до шести человек, чего оказалось недостаточно для ее дальнейшей работы, – и коллегия была расформирована, – рассказывает адвокат Дмитрия Матвеева Ольга Измайлова.

По словам Ольги Измайловой, отводы присяжных были произведены по надуманным, далеко не объективным причинам. Например, одной из них «вотум недоверия» суд вынес, основываясь на анонимном письме, которое было написано якобы некой подругой этой женщины. В анонимке утверждалось, что присяжная тесно общалась с Романом Кравцовым – адвокатом сына Дмитрия Матвеева, и что адвокат склонял ее к тому, чтобы она убедила остальных членов коллегии вынести оправдательный вердикт по делу.

– Суд обратился к сотовым операторам, и оказалось, что у меня имеется один входящий звонок и входящая эсэмэска от присяжной, а у нее – один входящий вызов от меня, – объясняет Роман Кравцов. – Вот только исходящих вызовов друг другу у нас не зафиксировано! Как мне объяснили специалисты в сфере IT-технологий, это явный признак так называемой подмены номеров. То есть кто-то совершил звонки мне и присяжной, «прикрываясь» нашими номерами. Кстати, по словам айтишников, именно таким образом не так давно Алексей Навальный сумел дозвониться до своего «отравителя» из ФСБ – от имени его начальника. И программы, позволяющие делать такие фокусы, находятся в свободном доступе. Но суду это почему-то оказалось не интересно: несмотря на наши ходатайства, судья отказала в допросе квалифицированных экспертов, а вместо этого отвела присяжного заседателя. Между прочим, это был уже не первый казус, случившийся с женщиной в последнее время – аккурат под Новый год у нее сожгли машину.

Столь же неоднозначным оказалось и отведение еще троих присяжных. Одной из них, например, было поставлено в упрек то, что она в далеком 1999 году работала в магазине «Детский мир», принадлежащем Дмитрию Матвееву и Татьяне Казаковой – когда они еще являлись супругами и компаньонами, а до громкого и скандального раздела их имущества оставалось много лет.

– Но самое смешное заключается в том, что этот магазин перешел в собственность Матвеева и Казаковой гораздо позже – уже в начале 2000-х, когда наша нынешняя присяжная там давно не работала! Однако Татьяна Васильевна Казакова на заседании суда утверждала обратное, при этом грубо провоцируя присяжного заседателя. И женщина поддалась на провокацию, сказав Казаковой: «Что тут еще за королева нашлась!» За эту «королеву» судья и дала ей отвод, – вспоминает Ольга Измайлова. – После этого судья обратилась к оставшимся присяжным с вопросом: повлияло ли произошедшее на их объективность и беспристрастность? На это двое заседателей высказались в том духе, что им непонятно все происходящее, – и тут же получили отвод!

– Это первый подобный случай в моей более чем двадцатилетней практике! – говорит Роман Кравцов, который, к слову сказать, является не только практикующим адвокатом, но и ученым, возглавляющим кафедру уголовного права Юридического института ИГУ. – После того как я рассказал об этом своим иногородним коллегам, они охарактеризовали произошедшее «правосудием по-иркутски».

В самом деле, современное иркутское правосудие знает похожие прецеденты. О таком примере вспомнил Станислав Орловский, являющийся не только адвокатом одного из подельников Матвеева: не так давно Орловский выступал в роли защитника Влада Марусова еще в одном громком деле, в ходе которого также был заменен состав присяжных.

– Когда для присяжных стало очевидно, что этот молодой человек не виновен в приписываемом ему убийстве иркутской бизнесвумен, судья взял самоотвод, мотивируя свое решение тем, что у него имеется абонемент в один из фитнес-клубов, руководство которого якобы имеет заинтересованность в данном деле. Этот самоотвод повлек за собой и расформирование коллегии присяжных, так что Марусова оправдал уже следующий состав присяжных, – рассказывает Станислав Орловский.

– В деле Матвеева тоже намечался оправдательный вердикт присяжных, – продолжает Ольга Измайлова. – Мы общались с заседателями после роспуска коллегии и можем утверждать, что они собирались единогласно оправдать моего подзащитного.

Однако не сложилось. Рассмотрение дела начнется заново с новым составом присяжных и продлится явно не один и не два месяца. Матвеев же тем временем продолжит жить в режиме «запрета определенных действий», не имея возможности общаться с внешним миром даже по телефону. А четверо его подельников и вовсе останутся в тюремных камерах, где находятся уже третий год – пока расследовалось и слушалось в суде их дело (там же побывал и Матвеев, но как инвалид-колясочник сумел добиться хотя бы относительной свободы в стенах своего дома).

К слову сказать, в этом громком деле помимо внезапного отвода четырех присяжных и роспуска коллегии имеется и много других странностей, о которых вы сможете прочитать через несколько дней в нашем журналистском расследовании.