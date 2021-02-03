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Общество

«Убирай за собой»: водитель заставил 12-летнего школьника, которого вырвало, мыть маршрутку

Мужчину за то, что увез ребенка на конечную остановку, откуда он потом добирался 1,5 часа домой, уволили
Андрей СИНЬКОВАндрей СИНЬКОВ
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«Убирай за собой»: водитель заставил 12-летнего школьника, которого вырвало, мыть маршрутку

«Убирай за собой»: водитель заставил 12-летнего школьника, которого вырвало, мыть маршрутку

Фото: Евгения ГУСЕВА

«Дяденька, мне плохо, остановите, пожалуйста я выйду!». С такой просьбой обратился к водителю маршрутного такси №56 12-летний мальчик из Улан-Удэ. Ребенка укачало, он чувствовал, что его вот-вот стошнит, и хотел как можно быстрее оказаться на улице. Однако, водитель был непреклонен, и строго ответил: «Жди остановку, малец». Терпеть было невозможно, и через несколько секунд, школьника стошнило прямо в салоне маршрутки.

Об этом случае, произошедшем с ее сыном, на днях в популярном паблике в соцсетях «Аноним 03» рассказала жительница Улан-Удэ. Более того, оказалось, что на этом история не закончилась.

- Он сказал сыну: «Поедем на конечную остановку «Стеклозавод», и ты будешь убирать за собой в салоне», - пишет мать бурятского школьника. – Он увез его, а затем сын 1,5 часа по морозу и ветру сам добирался до дома.

Своим постом, женщина рассчитывала разыскать пассажиров, которые ехали в этот момент в салоне маршрутного такси №56. К слову, в комментариях подписчики группы, резонно заметили, почему никто из очевидцев не вступился за мальчишку. Но быстрее пост увидели в городской администрации. На следующий день после того, как сообщение разошлось по соцсетям, руководителя маршрута вызвали на ковер в Комитет по транспорту, потребительскому рынку и предпринимательству. После этого шофера маршрута №56 уволили.

- Также перевозчика обязали провести со всеми водителями беседы о том, как им действовать, чтобы не оставить в опасности несовершеннолетнего пассажира, - сообщили «КП» - «Иркутск» в пресс-службе администрации Улан-Удэ.

Заинтересовались этой историей и в следственном комитете. В СК уже начали проверку.

- Речь идет о незаконном лишении несовершеннолетнего свободы водителем маршрутного автобуса, а также оставлении ребенка в опасности, - отметили в СУ СК России по Бурятии. – Поэтому мы выясняем все подробности.

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