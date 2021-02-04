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Землетрясение силой в 3 балла произошло на Байкале 4 февраля

Эпицентр толчков был недалеко от острова Ольхон
Мария КНЯЗЕВА
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Землетрясение силой в 3 балла произошло на Байкале 4 февраля

Землетрясение силой в 3 балла произошло на Байкале 4 февраля

Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские сейсмологи вновь сообщают о новом землетрясении. Так, утром 4 февраля подземные толчки с силой в 3 балла были зафиксированы на Байкале. Эпицентр был недалеко от острова Ольхон, движение подземной коры могли ощутить жители поселка Хужир около восьми утра - в 07.48.

Сейсмическая активность в Иркутской области не заканчивается ни днем, ни ночью. Однако, большинство подземных толчков жители региона не ощущают – они имеют такой малый энергетический класс – такой, что им даже не присваиваются баллы. Но и небольшие по силе землетрясения происходят в Приангарье регулярно, так иркутские сейсмологи 3 февраля фиксировали 2 балла в Иркутске, три балла – в Мондах.

Эпицентр землетрясения был недалеко от острова Ольхон на Байкале. Фото Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

Эпицентр землетрясения был недалеко от острова Ольхон на Байкале. Фото Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

К такой активности литосферных плит сибиряки уже привыкли и землетрясения в 2-3 балла большинство из жителей Иркутской области не замечают. Особенно после последнего землетрясения в Иркутске 12 января 2021.

Тогда примерно в половине 6 утра горожане проснулись от падающих книг, дребезжания окон и звенящих люстр. Напомним, эпицентр этого серьезного сейсмособиятия был на российско-монгольской границе – в районе озера Хубсугул. Там специалисты насчитали все 8 баллов. Благо , ближайший населенный пункт от него был более, чем в 30 километрах – поселок Турт. Там проживает не больше двух тысяч человек. Жертв не было. Как не было их и в Приангарье, Бурятии и Красноярске. Да! Землетрясение 12 января почувствовали и там.

Стоит отметить, что это было уже четвертое сильное землетрясение за последние полгода, что удивляет даже ученых.

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