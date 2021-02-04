Землетрясение силой в 3 балла произошло на Байкале 4 февраля Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Иркутские сейсмологи вновь сообщают о новом землетрясении. Так, утром 4 февраля подземные толчки с силой в 3 балла были зафиксированы на Байкале. Эпицентр был недалеко от острова Ольхон, движение подземной коры могли ощутить жители поселка Хужир около восьми утра - в 07.48.

Сейсмическая активность в Иркутской области не заканчивается ни днем, ни ночью. Однако, большинство подземных толчков жители региона не ощущают – они имеют такой малый энергетический класс – такой, что им даже не присваиваются баллы. Но и небольшие по силе землетрясения происходят в Приангарье регулярно, так иркутские сейсмологи 3 февраля фиксировали 2 балла в Иркутске, три балла – в Мондах.

Эпицентр землетрясения был недалеко от острова Ольхон на Байкале. Фото Байкальского филиала Единой геофизической службы Российской академии наук

К такой активности литосферных плит сибиряки уже привыкли и землетрясения в 2-3 балла большинство из жителей Иркутской области не замечают. Особенно после последнего землетрясения в Иркутске 12 января 2021.

Тогда примерно в половине 6 утра горожане проснулись от падающих книг, дребезжания окон и звенящих люстр. Напомним, эпицентр этого серьезного сейсмособиятия был на российско-монгольской границе – в районе озера Хубсугул. Там специалисты насчитали все 8 баллов. Благо , ближайший населенный пункт от него был более, чем в 30 километрах – поселок Турт. Там проживает не больше двух тысяч человек. Жертв не было. Как не было их и в Приангарье, Бурятии и Красноярске. Да! Землетрясение 12 января почувствовали и там.

Стоит отметить, что это было уже четвертое сильное землетрясение за последние полгода, что удивляет даже ученых.

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