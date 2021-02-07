«Я здорова, я смогла!»: танцовщица из Иркутска за 5 месяцев победила рак 4-й стадии

Карина Поменчук из Иркутска за 5 месяцев победила рак 4-й стадии. Фото: личный архив.

Об этой яркой и эффектной девушке «Комсомолка» рассказывала осенью 2020-го года. Тогда Карина Поменчук, танцовщица, фитнес-тренер и блогер, поделилась, как борется с раком четвертой степени, и поддерживала тех, кто тоже столкнулся с этой бедой.

«Лимфома - не приговор, быть лысой - не стыдно, я боец и я выиграю это сражение!» - настраивала себя только так и не иначе. И ведь сработало!

Иркутянка доказала, что рак не приговор, и что даже лысой можно быть красивой и счастливой. Фото: личный архив.

- Я здорова, я смогла! - со слезами рассказала Карина в своем «Инстаграм». - За пять месяцев я победила рак! 9 января я разменяла четвертый десяток, а 26 января узнала, что у меня ремиссия. Бог дал мне вторую жизнь, и мы с друзьями это бурно отметили.

Признается, что до сих пор не верит в то, что рак повержен. А еще в то, что мучительные симптомы болезни, которые преследовали ее 1,5 года, наконец отступили.

Даже во время болезни Карина жила яркой и насыщенной жизнью, а теперь - тем более! Фото: личный архив.

- Мне кажется, это главная победа в моей жизни, - восклицает девушка. - Год назад 4 февраля, в День борьбы с онкологией, я удалила зуб и лежала дома под обезболивающими, у меня чесалось тело, настроение было на нуле, адские боли в спине, ночная потливость и затуманенный рассудок... Сегодня я снова лежу дома, но забыла про обезболивающие, кожа мягкая, как бархат, а сознание наконец-то ясное!

Помогли курсы химиотерапии. Но лечение еще не закончено - Карине предстоит 15 сеансов лучевой терапии. И только потом постепенно возвращение к спорту, танцам, активной жизни, которую она так любит. А еще она мечтает открыть в Иркутске фотовыставку со своими снимками, сделанными во время болезни.

- Чтоб люди увидели, что рак - это не стыдно, что даже лысой можно быть красивой, что можно жить в кайф даже во время химиотерапии, - говорит девушка. - Я хочу дать мотивацию и вдохновение жить и бороться другим людям, и если помогу хоть одному - значит, все пережито не зря!

Девушка не только себя настраивает на позитив, но и мотивирует других не сдаваться в трудный момент. Фото: личный архив.

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