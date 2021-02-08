Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 февраля: от COVID-19 вылечили в регионе более 46 000 человек Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Коронавирус в Иркутске, 8 февраля. Иркутская область сегодня перешагнула отметку в 51 тысячу зараженных. Оперативный штаб 8 числа сообщил о том, что с начала пандемии в регионе зарегистрировано уже 51 009 человек с COVID-19. Конечно, большинство из них уже переболели и вылечились – таковых уже 46 022. Только за последние 24 часа о своей победе над новой коронавирусной инфекцией узнали 156 счастливцев.

Продолжают бороться с заболеванием 8934 наших земляка. Только 1903 из них находятся в ковидных госпиталях, у остальных - 7031 подхвативший заразу – болезнь протекает в легкой форме, медики позволили им лечиться дома. Еще 11 415 сибиряков в данный момент находятся на самоизоляции по контакту с заболевшими.

Коронавирус в Иркутской области. Статистика. Данные Яндекса.

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 8 февраля: число погибших превышает 1950

К несчастью, врачи смогли спасти не всех. 16 % заболевших в регионе переносят COVID-19 с тяжелыми пневмониями. Выздороветь, увы, получается не у каждого.

- За минувшие сутки от коронавируса скончались еще 9 человек, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – Всего с начала пандемии от COVID-19 умерли 1740 пациентов.

Также летальные исходы от иных болезней зарегистрированы еще у 212 зараженных.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутске на 8 февраля.

Что нужно знать о коронавирусе. Фото: с сайта Министерства здравоохранения Иркутской области

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