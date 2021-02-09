Как главный сутенер Иркутска создал интим-империю и сбежал в Грузию

Январь 2020 года. Иркутский аэропорт. Загорелые туристы, утомленные жарким тайским солнцем, ежась на непривычном морозе, спускаются по трапу. Вдруг к самолету подъезжает микроавтобус с затемненными стеклами. Из него выпрыгивают несколько спецназовцев СОБРа. Скручивают на глазах у изумленной публики одного из пассажиров.Такой «теплый» прием полицейские из ОБОП УУР ГУ МВД России по Иркутской области и следователи устроили Константину Баранову (имя и фамилия изменены в интересах следствия – прим. Ред.), члену крупного преступного сообщества, правой руке сутенера Алексея Власова (фамилия изменена в интересах следствия, - прим. Ред.). А самого патрона, который по версии следствия создал в Иркутске целую интим-империю, спустя год задержат в далекой Грузии.ЗАМАНЧИВЫЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ«В фирму требуются девушки. Зарплата высокая, молодой коллектив, возможны командировки…», - в январе 2015 года иркутские паблики одной из соцсетей наводнили объявления о работе для молодых девушек с таким текстом. Заманчиво! И многие барышни действительно клюнули.- А когда я позвонила, узнала «маленькую» деталь, которую от нас скрыли… - рассказы на допросах сибирячек о том, как оказались на крючке, как под копирку, повторяли друг друга. - Трудиться придется… в сфере эскорт услуг.Конечно, кто-то тут же отказывался, а кто-то после раздумий соглашался. Ведь речь об интиме не шла. Эскорт – это ведь сопровождение. Вот и думали, что будут лишь следовать за солидными дяденьками с тугими кошельками по рабочим встречам и тусовкам, развлекать беседами, и получать за это хорошие деньги. Не знали, во что ввязываются. Соглашаясь на работу, попадали в обойму. Их готовили в проститутки. Причем пять из пострадавших вообще были несовершеннолетними. И самое главное сделав шаг вперед, шанса отступить назад уже практически не было. Уже позже им говорили, что нужно будет вступать в половые акты. Вовлечение было путем уговоров, обещали большие деньги, шикарную жизнь, обеспеченных и интеллигентных мужчин.- За отказ работать нас избивали, пичкали наркотиками и ставили на счетчик, - рассказывала позже одна из «ночных бабочек». – Чтобы совсем выйти из этого бизнеса, девочкам нужно было платить Власову от 30 до 100 тысяч рублей.Именно 34-летнего Алексея Власова иркутские следователи и полицейские считают хозяином созданной интим-империи Иркутска.Начинал же свой криминальный путь Власов скромным грабителем. Ну как скромным – на его счету 6 разбоев, которые он совершил в 18-19 лет. В 2006 году его приговорили к 6 годам колонии. Правда, отсидев половину срока, Алексея выпустили на свободу в 2009-м. А в 28 лет Власов решил сыграть по-крупному. В январе 2015 года вместе со своей пассией, которая всего за год до этого освободилась из мест не столь отдаленных, открыл первый бордель – фирму по оказанию сексуальных услуг. А она искала для «офиса» девушек по объявлению в соцсетях.Когда немного подраскрутились, Власов осознал, как ему не хватает рабочих рук. И в помощь себе набрал штат. Создал его почти из всех бывших сидельцев за грабежи и разбои как сам, среди друзей и родственников. В общем всех тех, кто понимали, на что идут, и не сдадут в полицию. Должности и обязанности между подчиненными распределил четко. У него числились администраторы, которые размещали те самые объявления в соцсетях о наборе девушек «в офис», а затем принимали заказы, распределяли проституток. А также водители, которые развозили жриц любви по саунам и квартирам.КРЫША В СТИЛЕ ЛИХИХ 90-ХЧто называется, встать на ноги, Алексею Власову удалось быстро. Вскоре за ним числились уже четыре фирмы. Но и этого ему показалось мало. Он решил расширяться. Говоря криминальным языком, Алексею Власову удалось взять под контроль еще несколько иркутских борделей. Словно криминальный авторитет из лихих 90-х годов, принуждал руководителей фирм по оказанию секс-услуг встать под его «крышу» и покровительство (так он называл охранные услуги и другую поддержку). И, кстати, он же установил минимальную планку по городу на вызов жриц любви. Вел себя, как коронованный секс-король. Никто даже не смел нарушить его правила и начать демпинговать! Власов контролировал работу фирм в саунах, разрешал либо не разрешал выезжать в конкретные места отдыха. Таким образом он полностью контролировал рынок сексуальных услуг в Иркутске.- Это действительно напоминает 90-е, - рассказывает корреспонденту \\"КП\\"-\\"Иркутск\\" следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию ОВД СУ СК РФ по Иркутской области Ольга Аксаментова. – Он встречался с руководителями фирм и говорил, что они теперь будут «под ним». Суммы, которые получал, также определял сам. Без личного согласия Власова девушка даже не могла перейти от одного сутенера к другому. Сколько всего женщин работало на него, сказать сложно. Только в одной из его фирм числились 30 проституток.За 4 года Алексей Власов настолько закрепил свой авторитет, что в конце концов привлек внимание полицейских. Случилось это в начале 2019-го. Почуяв опасность, Власов вместе со своим помощником, тем самым Константином Барановым, в феврале 2019-го улетел в Таиланд. Как чувствовал. Уже через месяц в городе начали задерживать его «свиту», которая не успела разбежаться после отъезда короля. Ровно за год, сыщикам удалось поймать 21 члена организованного преступного сообщества. Под жернова закона попала и пассия Власова. Сам-то он улетел на юга, а ее не позвал. Вот такая любовь, се-ля-ви!Интересно, что Константин Баранов в феврале 2020-го вернулся в Иркутск по собственной воле. В отличие от патрона, который находился в международном розыске, Баранов посчитал, что ему лучше сдаться.Уже на допросе, пряча загорелое от тайского солнца лицо под капюшоном толстовки, Баранов скромно рассказывал, как помогал боссу организовывать интимную империю в Иркутске.ПУТЕШЕСТВИЕ В ГРУЗИЮ И ОБРАТНО В СИБИРЬСпустя 11 месяцев после задержания Баранова иркутские следователи узнали и о местонахождении секс-короля. 15 января 2021 года в СУ СК России по Иркутской области пришло письмо из полиции Грузии. В нем сообщалось, что в этот день в городе Батуми задержан гражданин Власов, находящийся в международном розыске. На завтра его взяли под стражу и поместили в СИЗО Тбилиси. Как сутенер из одной страны перебрался в другую, пока загадка. Но уже известно, что вскоре ему придется вернуться в родную холодную Сибирь.- Прокуратура Иркутской области уже направила документы, подтверждающие предъявленное Власову обвинение и осуществляемое в отношении него уголовное преследование в Генеральную прокуратуру, - говорит Ольга Аксаментова. – Она передаст их грузинским коллегам, и после этого Власова экстрадируют в Россию. Ждем его через несколько месяцев.В отношении мужчины возбуждено сразу несколько уголовных дел по таким статьям как «Организация занятия проституцией», «Вовлечение несовершеннолетних в занятие проституцией». И наконец, самая тяжелая статья «Создание преступного сообщества». Только по ней Алексею Власову грозит до 20 лет лишения свободы.