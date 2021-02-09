Сибиряк украл у отца невесты 2 миллиона рублей и попался, катаясь на новенькой Ауди Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Новую богатую жизнь решил начать с нового 2021 года 30-летний житель Шелехова Илья Баев (имя и фамилия изменены, прим. Ред.) 5 января, находясь в гостях у отца своей любимой женщины, он залез в его сейф и украл из него 2 миллиона рублей наличными. Как открыл его? Очень просто. Ключ лежал в шкафу прямо над сейфом. Владелец денег заметил пропажу лишь к концу новогодних праздников – 9 января. К этому моменту, Илья, даже не попрощавшись со своей пассией, уехал из Иркутской области и отправился на Урал. Осесть новоиспеченный миллионер решил в Екатеринбурге, надеясь затеряться в большом городе.

В родном Шелехове Илью сразу объявили в федеральный розыск. Впрочем, сибиряка это не сильно волновало. Первое, что он начал делать в бегах, так это тратить свой куш. Деньги спускал в основном на развлечения. Не отказал себе и в удовольствии покататься на элитном автомобиле, приобретя Ауди. Во время покатушек на ней, Илья и попался полицейским. 30 января, во время обычного рейда в одном из городов Свердловской области его остановили инспекторы ГИБДД. Проверяя документы, они решили пробить водителя по базе нарушителей. Там и увидели, что он находится в федеральном розыске.

- Мужчину задержали и уже доставили обратно в Шелехов, - сообщили корреспонденту «КП»-«Иркутск» в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. – Из похищенных 2 миллионов рублей, у него нашли лишь 160 тысяч рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Кража».

Теперь, сидя в камере следственного изолятора, куда Илью заключил под стражу суд, ему нужно думать, как возвращать чужие потраченные деньги.

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