Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 февраля: первым компонентом вакцины от COVID-19 привито более 16 000 жителей региона Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Коронавирус в Иркутске, 9 февраля. На этой неделе количество зарегистрированных случаев заражения COVID-19 в Приангарье превысило 51 тысячу. И эта цифра растет, но ежедневный прирост вот уже три дня держится меньше 260 положительных тестов. К тому же, большинство – более 46 тысяч подхвативших заразу уже выздоровели. Запас лекарств есть, резерв коек в ковидных госпиталях также.

Статистика заболеваемости коронавирусом в Иркутской области на 9 февраля [данные уточняются]

Коронавирус в Иркутской области. Статистка. Данные Яндекса

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 февраля: вакцинация продолжается

Массовая вакцинация населения, начавшаяся в регионе в этом году, продолжается. По последним данным, предоставленным Минздравом Приангарья, количество жителей Иркутской области, которым уже ввели первый компонент вакцины «Спутник V» уже более 16 000. Регион в феврале получил уже в общей сложности 30240 доз и поступления препаратов будут продолжаться.

Кстати, как накануне отметил глава области Игорь Кобзев, количество выделяемый в Приангарье вакцины зависит также от количества человек, записавшихся на прививку через электронные порталы.

- Вакцина распределяется между регионами России в зависимости от количества записавшихся на вакцинацию через сайт Госуслуги, - поясняют в пресс-службе регионального правительства. – Чем больше человек запишется, тем больше Иркутской области выделят доз.

Поставить прививку могут те, у кого нет противопоказаний (см.таблицу), абсолютно бесплатно.

Кому можно поставить прививку от коронавируса. Фото: Минздрав Иркутской области

Коронавирус в Иркутске, последние новости на 9 февраля: залы в театрах могут заполняться на 50%

Такое послабление введено в Иркутской области исходя из общей картины заболеваемости – ситуация с ней сейчас под контролем, количество случаев заражения снижается. Так что в открывшихся уже театрах и концертных залах в скором времени увеличится количество продаваемых билетов. Приятная новость для тех, кто не успел приобрести заветных билетик на концерты любимых актеров и музыкантов – ведь зритель и артист скучали друг по другу почти 10 месяцев – желающих попасть на представления много.

Таковы последние новости о коронавирусе в Иркутской области на 9 февраля.

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