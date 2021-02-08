15 учеников и учителей заболели коронавирусом в Большереченской школе Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Дистанционка закончилась, но не для всех. В поселке Большая Речка, что в Иркутском районе, с 8 февраля дети снова учатся из дома.

- У девяти учителей и шести учащихся подтвержден коронавирус, - объяснил причины этого начальник управления образования администрации Иркутского района Роман Зарипов. - В целях недопущения распространения вируса было решено перевести школу на двухнедельное дистанционное обучение.

Если все будет в порядке, новых случаев коронавируса не обнаружат, то после 23 февраля Большереченская школа может вернуться к очным занятиям. Ну а пока придется позаниматься удаленно.

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