Более 51 000 заболевших коронавирусом зарегистрировано в Иркутской области Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Борьба с коронавирусом в Иркутской области продолжается. Сегодня, 8 февраля, количество случаев заражения COVID-19 выросло до 51 009 ( за сутки диагноз получили 256 человек). Конечно, большинство из них уже выздоровели. За последние 24 часа победили заразу 156 человек, всего более 46 тысяч – 46 022.

- В ковидных госпиталях Приангарья 8 февраля лечат 1903 пациентов, - сообщает Оперативный штаб по коронавирусу в Иркутской области. – За сутки госпитализировали 57 заболевших.

Увы, справиться с болезнью получилось не у всех. Только за сутки погибли девять человек. С начала пандемии COVID-19 унес жизни 1740 наших земляков. Еще 212 зараженных имели в анамнезе другие тяжелые болезни, которые и стали причиной их гибели.

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