Сагаалган в Иркутске 2021: программа празднования Белого месяца Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Год Белого Металлического Быка по восточному календарю наступит 12 февраля. В Иркутской области начало буддийского Нового года коренные жители называют Сагаалган, что в переводе с бурятского означает Белый месяц. И Сагаалган в Иркутске 2021 действительно отмечают месяц. Так, 12 числа состоится праздничный концерт «Сагаан hарын мэндээ».

- В программе вечера – выступления национальных ансамблей, народный и эстрадный вокал, горловое пение, игра на народных музыкальных инструментах, таких, например, как морин-хур, - сообщает Центр культуры коренных народов Прибайкалья. - Пройдет он в ресторане «Эстрада». В этот вечер подавать там будут традиционные бурятские блюда. Нужно приобретать билеты, начало в 19.00.

Сагаалаган в Иркутске 2021: флешмоб и гала-концерт

После, 19 февраля, стартует флешмоб в социальных сети #ГОВОРИМНАЯЗЫКЕПРЕДКОВ. Принять в нем участие может каждый, прочитав или рассказав что-нибудь. 27 числа в музее «Тальцы» пройдет детский Сагаалган. В нем будет больше игр, других активностей, в плане – мастер-классы и экскурсии.

- Завершает программу Сагаалгана традиционный гала-концерт «В сиянии Белого месяца», который состоится 4 марта на сцене Иркутского музыкального театра, - добавляют в Центре культуры коренных народов Прибайкалья. - В концертной программе Ансамбль национально танца «Ангара», Государственный ансамбль песни и танца «Степные напевы», Бурятский национальный театр песни и танца «Байкал».

Сагаалган в Иркутске 2021: как подготовиться

Праздник этот означает приход весны, новой жизни. К этому дню принято наводить порядок не только дома, но и пройти обряд очищения в дацанах. Правда, в условиях распространения коронавируса глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев призвал отказаться от походов в религиозные учреждения (особенно тех верующих, кому за 65 лет, имеющих хронические заболевания) и смотреть трансляции дома. Но все необходимые хуралы проводиться ламами будут, обязательно с соблюдением всех ограничительных мер. Расписание иркутского дацана - здесь.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Сагаалган в Иркутске 2021: мастер-классы от художников Севера

К празднованию Сагаалгана присоединятся и в Иркутском краеведческом музее.

- Сагаалган – праздник встречи весны у восточных бурят, эвенки отметят праздник возрождения природы и жизни Икэнипкэ чуть позже, весной, когда начнут распускаться почки лиственницы, - отмечают в музее. – Мы решили рассказать историю этих празднований, а художники Этнокультурного центра народов Севера проведут для иркутян серию мастер-классов по созданию образа солнца - главного символа весны.

Мастер-класс в честь прихода Нового года по восточному календарю пройдут в Краеведческом музее Иркутска. Фото: предоставлено музеем

12 и 14 февраля народный мастер Иркутской области Евгения Бато-Мунхоевна Гомбоева научит всех желающих делать национальную сумочку-оберег, а 13-го числа член Союза художников России Сергей Писарев проведет занятие по печатной технике.

Сагаалган в Иркутске 2021: как попасть на мастер-класс

ГДЕ: Отдел истории Иркутского краеведческого музея, ул. Карла Маркса, 2

КОГДА: 12-14 февраля, 15.00

Стоимость участия: 300 руб.

Запись по тел. (3952) 333-449

Подробности празднования Белого месяца в Иркутске можно узнать в Центре культуры коренных народов по тел. (3952) 380-140, (3952) 380-067