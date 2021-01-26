Сагаалган 2021 в Бурятии: дата праздника, традиции, как отмечать, праздничные события Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Грядет один из любимых праздников буддистов России – Новый год. Названий у него много - Цаган Сар, Шагаа, Чага Байрам, Сагаалган – по количеству народов, отмечающий приход нового года по лунно-солнечному календарю. Буддисты Иркутской области и Бурятии именуют его Сагаалган. Так, Сагаалган 2021 в Бурятии выпадает на 12 февраля. Отмечать его будут и в республике и в Иркутской области, и в Забайкалье. Особое замечание (!) Сагаалган наступает не в полночь, а с первыми лучами солнца. Расскажем, как пройдет Сагаалган 2021 в условиях распространения коронавируса.

Сагаалган 2021 в Бурятии: подготовка

Начнем с того, что к Сагаалгану нужно готовиться. Этот праздник знаменует приход весны – новой жизни, поэтому многие считают своим долгом навести порядок к этому времени, как в делах, так и дома – избавиться от ветхой одежды, купить обновку. Это своеобразное прощание с прошедшим. Также буддисты проходят обряд очищения в дацанах - Дугжууба, выдерживают однодневный пост перед торжеством.

Сагааалган 2021 в Бурятии имеет еще одно название – праздник Белого месяца – символ обновления не только природы, но и человека. Отсюда же идет и обязательное наличие на праздничном столе белой пищи – молока, творога, сметаны, сушеной молочной пенки. Готовят и традиционные мясные блюда – позы, бухлер из баранины. На десерт выбирают хворост, варенья, морсы. Сагаалган 2021 в Бурятии считается семейным праздником, поэтому проводить его нужно с родными и близкими.

Сагаалган 2021 в Бурятии: провести дома из-за коронавируса

В этом году отметить Новый год - Год Беловатой коровы в стихии «Железо» - сугубо в кругу семьи призывает и глава буддистов России XXIV Пандито Хамбо Лама Дамба Аюшеев.

- Многие годы мы приглашали и даже призывали вас прийти в дацаны, чтобы достойно проводить уходящий год ритуалом Дугжууба, встретить наступивший год в 6 часов утра на молебне Цедор Лхамо, а затем во время 15-тидневного Великого Молебна посетить хурал, посвящённый чудесам, которые являл Будда после достижения пробуждения. В этом году эпидемиологическая ситуация такова, что мы вынуждены впервые призвать всех верующих остаться дома, - сказал Дамба Аюшеев.

Конечно, ламы будут в дацанах в эти дни и все необходимые хуралы совершат. Однако, даже несмотря на особый контроль над соблюдением санитарных норм – дезинфекция в помещениях, проветриваниях, наличие масок у лам и прихожан – Аюшеев призывает оставаться дома, особенно тем, кто старше 65 лет или имеет хронические заболевания.

- Смотрите трансляции с молебнов по телевидению и слушайте по радио, - рекомендовал глава буддистов России. - Если вы, находясь дома, помолитесь вместе с ламами на расстоянии, это принесет вам больше пользы, чем пребывание в закрытом помещении на молебне в такое опасное время.

Организовать трансляции на телевидении, радио и в Сети попросил глава Бурятии Алексей Цыденов.

Сагаалган 2021 в Бурятии: гуляем три дня, отмечаем месяц

Для того, чтобы Сагаалган 2021 в Бурятии жители республики могли провести со своими родными с 2016 года Новый год по буддийскому календарю у бурят – официальный выходной. В 2021-ом глава Алексей Цыденов уже подписал соответствующий указ. В этом году жители Бурятии отдыхать будут сразу 3 дня, так как Сагаалган приходится на пятницу. По традиции, праздничные события проходят в течение всего Белого месяца.

Обычно в это время в Иркутске и в Улан-Удэ проводились концерты, выставки. В этом году о них пока не объявляли, вероятно, из-за запрета на проведение массовых мероприятий. Но никто не помешает верующим провести этот месяц, как и остальные 11 в году, по-особенному: наполнять себя и своих близким теплом, совершать добрые поступки.

Сагаалган 2021 в Бурятии: какие события, посвященные празднику, можно посетить в Иркутске

Центром буддизма в Иркутске является дацан на улице Баррикад. Там в преддверии Нового года по лунному календарю пройдут все необходимые хуралы. Вот их расписание:

Расписание хуралов на Новый год в Иркутском дацане. Фото: Иркутский дацан

Расписание хуралов на Новый год в Иркутском дацане. Фото: Иркутский дацан

Сагаалган 2021 в Бурятии: отмечать праздник будут и в Забайкалье

Основные празднования Сагааалган 2021 в Забайкалье придутся на 12-13 февраля. Так, 13 числа, на главной площади города отмечающим покажут инсценировку уникальной традиционной мистерии Цам, концерт от артистов театров «Забайкальские узоры» и «Амар Сайн» и звезд бурятской эстрады.

Как отметили в пресс-службе правительства Забайкальского края, праздник придется по душе всем – специально для этого в программе не только бурятский традиционный танец ехор, но и русский хоровод, также песни прозвучат на двух языках. Начало в 13.00.

Кроме того, разнообразить праздник можно походом на выставку известного во всем мире скульптора Даши Намдакова. Она пройдет в культурно-выставочном центре Забайкальского края. Наведаться туда можно будет с 10.00 до 19.00

Сагаалган 2021 в Забайкалье: расписание. Фото: пресс-служба правительства Забайкальского края

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