Китайский Новый год 2021 в Иркутске отмечают не только рожденные в Поднебесной, но и многие сибиряки. Тут сразу стоит сказать, что постоянной даты празднования у него нет - Китайский Новый год 2021 в Иркутске рассчитывают также по восточному календарю и отмечают вместе с другими странами Восточной Азии.В этот раз празднование начнется 12 февраля 2021 года. Если быть точными, в 05.03 утра по иркутскому времени, которое, кстати, совпадает с пекинским. Так что иркутянам праздник отметить можно одновременно со всем Китаем. Если 12 февраля увидите в небе фейерверки – это Китайский Новый год 2021 в Иркутске. Кстати, в Поднебесной праздник будут отмечать почти весь февраль, но выходные продлятся только до 18го числа.Китайский Новый год 2021 в Иркутске: традицииКитайцы свято чтут свои традиции. Так, в Новый год по одной из них обязательно должны быть пельмени - цзяо-цзы. Семья собирается вместе и вместе готовит новогоднее блюдо, что несомненно сближает родных. Классическая начинка – свинина, но кладут и говядину или даже креветки. Добавляют обязательно зелень – сельдерей, шпинат, зеленый лук или черемшу. Подобные ингредиенты легко найти и в иркутских магазинах.Кстати, эти пельмени станут предсказательными, если в начинку в один или два положить монетку. Кушать, конечно, лучше их осторожно, чтоб не лишиться зубов. Китайцы верят, что если попался пельмень с монетой – жди богатства в Новом году. Из этого разряда и традиционные печенья с предсказаниями, внутрь которых кладут бумажки с изречением мудрецов.Китайский Новый год 2021 в Иркутске: как украсить домКитайцы не терпят мишуры, для них достаточно иероглифа, означающего «Счастье». А еще обязателен красный цвет – цвет праздника, имеющий особое назначение – отпугивать темные силы, поэтому дом украшают фонариками, гирляндами именно красного цвета.Китайцы люди практичные, дарят друг другу деньги также в красных конвертах, а в гости ходят с двумя мандаринами, которые вручают радушным хозяевам. Как рассказала КП-Иркутск директор Института Конфуция ИГУ Светлана Байрамова, возникновение этой традиции связывают с тем, что в китайском языке «пара мандаринов» созвучно со словом «золото».Что интересно в этом году Китайский Новый год 2021 в Иркутске совпал в дате с бурятским праздником Сагаалган, который отмечают все буряты и буддисты в Иркутской области. Такое происходит не всегда, в 2020, например, - не случилось. Дело в том, что буддисты при расчете даты Нового года опираются на лунно-солнечный календарь. Гороскоп от бурятских лам на Год Белого Металлического Быка – здесь.К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08