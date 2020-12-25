Новый год совсем близко. Что он нам несет? Астрологический прогноз на год Быка от бурятских лам уже известен. Восточные пророчества составляют, сверяясь с вычислениями древних манускриптов, - а это мудрость, накопленная веками! «КП» - Иркутск» публикует прогноз, составленный ламой-астрологом Улан-Удэнского дацана «Жанчуб Допанхан» Дондопом Мадагаевым.Итак, по лунному календарю год Железной Коровы вступит в свои права 12 февраля 2021-го. Да-да, именно Коровы, а не Быка, по мнению наших буддистов.- Прочему 2020-й выдался столь непростым? Уходящий, как мы помним, - год Белой Железной Мыши. Он открыл новый 60-летний цикл восточного календаря и соединил в себе самые суровые свойства: белый цвет, стихию железа и мужскую энергию (поскольку Мышь - первая по счету в 12-летнем цикле животных, а все нечетные года считаются мужскими), - рассказывает Дондоп Мадагаев. - Пророчества гласили, что в 2020-м уйдут многие, кому еще не суждено… Но спешим успокоить: следующий год Беловатой Железной Коровы обойдется без потрясений. И цвет, и стихия ослабят свою хватку. Да и сам год будет вторым по счету в 12-летнем цикле, четным, а значит, женским и более мягким. Именно поэтому, кстати, год Коровы, а не Быка.Астрологический прогноз на год Быка от бурятских лам обещает, что 2021-й даст возможность наверстать упущенное. Оживить бизнес, просевший в коронавирус, или же открыть новое дело, заработать - все будет под силу. А еще это благоприятное время, чтобы создать семью, узаконив супружеские отношения.- Корова - спокойное домашнее животное, поэтому и год будет стабильным, - продолжает лама-астролог. - Главное, не сидеть сложа руки, а искать пути развития.Изменения, предупреждает Дондоп Мадагаев, не будут быстрыми. Все-таки стихия железа продолжится, и чтобы выйти из сложных ситуаций и добиться целей, придется приложить серьезные усилия.КОНКРЕТНОКому повезетГод Коровы благосклонен к тем, кто родился в год Собаки, Свиньи, Дракона, Обезьяны, Лошади, Кролика (Кота), Курицы (Петуха), Мыши (Крысы).- А вот осторожнее надо быть в первую очередь тем, кто появился на свет в год Коровы, - говорит Дондоп Мадагаев. - Для них самое главное - внимание к здоровью. И принимать только взвешенные решения. Допустим, второпях собираться в дальний путь - рискованно. Также год Овцы (Козы) у буддистов считается недружелюбным для наступающего 2021-го. Дело в том, что между ними в лунном цикле шесть месяцев, поэтому их называют противоположными. Поэтому тем, кто родился в год Овцы, тоже стоит поберечься - остерегаться травм и быть осторожнее за рулем.Похожие напутствия и для людей, кто появился на свет в год Тигра. А плюсом - не злоупотреблять алкоголем.Для тех, у кого символ года Змея, ламы тоже настоятельно рекомендуют не рисковать. Если есть сомнения, то лучше не начинать новые дела, например, бизнес.КСТАТИКорова благоволит честным и упорным- Корова не любит тех, кто лжет, идет по головам, подставляет окружающих и ленится. Но если идти к своей цели честно и упорно, хорошо обдумывать каждый шаг, то год будет благоволить, - заключает лама-астролог. - И еще, старайтесь помогать другим людям и делать добрые дела, тогда в начинаниях будет сопутствовать успех.Таков астрологический прогноз на год Быка от бурятских лам.ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕНакрываем праздничный стол, как у Наденьки из «Иронии судьбы»Готовим оливье, селедку под шубой и заливную рыбу - во сколько это обойдется в Иркутске (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08