Пропавшая 8-летняя школьница семь часов просидела в застрявшем лифте в Иркутске

Пропавшая школьница 7 часов просидела в застрявшем лифте в Иркутске Фото: Александр Подгорчук

- Помогите! Я застряла... - плач 8-летней девочки из лифта в жилом доме в Иркутске никто не слышал. Попробуй, докричись из кабины. И позвонить родителям, сказать, что попала в беду, тоже не могла - сотовая связь пропала. Так и просидела школьница семь долгих часов подряд. Одна в замкнутом пространстве, без еды и воды, без света и связи...

А в это время ее родители били тревогу. Они знали, что в 12.30 дочка вышла из школы, но домой за целый день не дождались и дозвониться никак не могли. Куда пропала? Чего только не передумали... Полицейские бросились на поиски. Выясняли, с кем девчушка дружит, связывались с ее родственниками. Мало ли, вдруг зашла к кому в гости и засиделась? Тишина! Никто ее не видел, никто после уроков с ней не созванивался.

Обыскали все дворы и подъезды ближайших домов, опрашивали местных жителей... И в итоге нашли ребенка в лифте собственного дома.

- Когда кабина поднималась вверх, в микрорайоне произошло отключение света, - рассказали в ГУ МВД России по Иркутской области. - Сотовая связь не ловила, а призывы о помощи никто не слышал. С помощью работника аварийной службы вывели испуганную школьницу и передали родителям.

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