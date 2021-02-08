Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа читинской больницы Фото: Алексей БУЛАТОВ

ЧП произошло днем 7 февраля в Детской краевой клинической больнице Читы. Там из окна третьего этажа выпал 6-летний мальчик, который находился в больнице на лечении. Известно, что ребенок выпал не из палаты, а из окна хозяйственно-бытового помещения. С серьезными травмами малыша отправили в реанимацию. На месте уже работают следователи.

- Сейчас опрашивается медицинский персонал и руководство больницы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Изучаются записи камер видеонаблюдения.

Также следователи выяснили, что пострадавший мальчик был госпитализирован в больницу без родителей.

- По предварительной версии, маму мальчика не положили с ним из-за того, что у нее не было отрицательных результатов анализа на коронавирус, - добавили в СК Забайкалья.

Почему ребенок остался без присмотра медиков, и что он делал хозяйственном помещении, пока неясно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Мальчик простил своего соседа, который тяжело ранил его за то, что он залез на машину (Подробности)

«Не трогай ее»: школьника, который зарезал отчима, спасая мать, отправили на психолого-психиатрическую экспертизу (Подробности)