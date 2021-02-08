Шестилетний мальчик выпал из окна третьего этажа читинской больницы
Фото: Алексей БУЛАТОВ
ЧП произошло днем 7 февраля в Детской краевой клинической больнице Читы. Там из окна третьего этажа выпал 6-летний мальчик, который находился в больнице на лечении. Известно, что ребенок выпал не из палаты, а из окна хозяйственно-бытового помещения. С серьезными травмами малыша отправили в реанимацию. На месте уже работают следователи.
- Сейчас опрашивается медицинский персонал и руководство больницы, - сообщили в пресс-службе СУ СК России по Забайкальскому краю. - Изучаются записи камер видеонаблюдения.
Также следователи выяснили, что пострадавший мальчик был госпитализирован в больницу без родителей.
- По предварительной версии, маму мальчика не положили с ним из-за того, что у нее не было отрицательных результатов анализа на коронавирус, - добавили в СК Забайкалья.
Почему ребенок остался без присмотра медиков, и что он делал хозяйственном помещении, пока неясно.
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