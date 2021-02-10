«Отказывался от еды, из глаз текли слезы»: сибирский Хатико едва не умер с тоски, пока хозяин лежал в ковидном госпитале

Хатис очень скучал, пока его хозяин лежал в больнице с коронавирусом. Фото: личный архив.

Вот такие они, четвероногие! Стоит хозяину запропаститься, так сразу волнуются. Вот и кавказская овчарка по кличке Хатис (ну почти что Хатико!) из Улан-Удэ места себе не находила, когда любимый хозяин, Владислав Дашижапов, попал в больницу с коронавирусом. Шутка ли, четыре дня пес отказывался от еды. Не лаял, не резвился, совсем поник в своей будке...

- Жена с детьми забеспокоились, не заболел ли. Завели пса домой, он присел у печки, а из глаз потекли слезы! Плачет сидит, бедняга, - рассказывает «КП»-Иркутск Владислав. - Я попросил, чтоб семья показала меня Хатису по телефону, по видеосвязи. Машу ему рукой, говорю: «Ты чего поник? Давай-ка кушай!» Он как залаял радостно! Хвостом завилял. Жена сказала, аппетит к нему сразу же вернулся.

Владислав взял к себе пса, когда тот был еще щенком - вместе они 9 лет. Фото: личный архив.

Сибиряк работает вахтой, иногда уезжает на месяц-два в Якутию. Но никогда еще пес так без него не тосковал. Наверно, почувствовал беду, - что не на работе хозяин, а в госпитале.

- Подтвержденный коронавирус, 25-процентное поражение легких, сильно болела голова. Только в больнице под капельницами и полегчало, - вспоминает Владислав Дашижапов. - Полмесяца пролежал в палате. А когда домой вернулся, Хатис так прыгал от радости! Хоть и немолодой уже - девять лет ему. Всю жизнь рядом со мной провел, я его совсем щеночком купил. Помню, он такой лохматый был, как львенок, - я его как увидел, так сразу полюбил. Очень послушный пес: недавно сам приболел, пришлось вызывать ветеринара. И Хатис стойко выдержал все процедуры! Не вырывался, не лаял на незнакомого человека, терпел молча. Ну а сейчас мы наконец-то оба здоровы.

"Наконец-то хозяин здоров", - радуется Хатис! Фото: личный архив.

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