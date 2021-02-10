С 1 января снова начисляют пени и отключают электроэнергию за неуплату

Фото: архив компании

Постепенно снимаются ограничения, введенные из-за пандемии, а заодно и послабления для населения по оплате за коммунальные услуги. В частности, 31 декабря 2020 года завершилось действие моратория на пени и отключение электроэнергии. С 1 января 2021 года, как и прежде, ресурсоснабжающие организации вправе применять к должникам самые жесткие меры.

И первые отключения уже имеют место быть. В Иркутске в неприятную ситуацию попали уже несколько человек. Конечно, среди них есть и так называемые злостные неплательщики - это не столько «бедные» люди, сколько те, кто сознательно не платит и воспользовался отсрочкой. Но есть и реально попавшие в трудную жизненную ситуацию.

- С работой было не очень хорошо, поэтому задержали с оплатой, - рассказывает один из должников, житель Иркутска. - Сейчас вроде все стабилизировалось, заработок появился. Буду исправляться.

Мужчина, после того как к нему пришли коммунальщики, погасил задолженность за электроэнергию, которая, заметим, самая дешевая в стране. Сама процедура отключения очень быстрая: от счетчика отсоединяют питающий провод - и подача в квартиру электроэнергии прекращается. Это дело нескольких минут.

Однако ресурсоснабжающая компания - «Иркутскэнергосбыт» - напоминает о необходимости оплатить задолго до часа икс. Это могут быть телефонные звонки от специалистов компании, СМС, письмо, направленное по электронной или обычной почте (в последнем случае обязательно с уведомлением). После получения извещения есть 20 дней на погашение долга. То есть фактически клиенту дается еще достаточное количество времени, чтобы погасить долг.

Кстати, остаться без света можно даже за небольшую по объему суммы неоплаты: если размер долга составляет всего двухмесячную сумму оплаты за ЖКХ, исходя из норматива!

- В 2020 году был мораторий также и на начисление пеней, - поясняет контролер Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта» Светлана Касинич. - Но так как срок его действия окончен, мы начинаем работу с должниками.

Словом, вернулась процедура штрафных санкций без всяких теперь отсрочек, и в том же виде, что до апреля 2020 года.

В компании напоминают, что всегда готовы пойти навстречу клиентам и предоставить рассрочку. Если по какой-то причине вы не можете погасить задолженность единым платежом, то можно оплатить поэтапно. Для этого надо обратиться в «Иркутскэнергосбыт», написать заявление, сделать копию паспорта и документов на квартиру или дом, приложить квитанцию об оплате первоначального взноса.

Кроме того, есть и другие варианты: предоставить бумаги, если вы, допустим, потеряли работу, или какие-то другие доказательства того, что испытываете финансовые сложности. В таком случае возможно снижение первого взноса или рассрочка будет предоставлена на более приемлемых условиях. Все индивидуально. Главное, говорят энергетики, не игнорировать!

- Обычно первоначальный взнос составляет 30% от общей суммы задолженности, а сама рассрочка предоставляется на полгода, - говорит руководитель фронт-офиса Правобережного отделения «Иркутскэнергосбыта» Ксения Молчанова. - Такие обращения специалисты компании рассматривают в индивидуальном порядке. В некоторых случаях, когда у клиента действительно трудная жизненная ситуация, например, умер кто-то из близких родственников или человек остался без работы, мы готовы пойти на уступки и оформить рассрочку на год. Для удобства и безопасности клиентов заявление можно подать онлайн.

Получается, что должник сам может урегулировать ситуацию и не доводить ее до отключения электроэнергии. Направить пакет документов в «Иркутскэнергосбыт» о трудностях можно через «Личный кабинет» на сайте компании sbyt.irkutskenergo.ru или на сайте компании во вкладке «Физическим лицам» - «Направить документы онлайн».

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Единый энергетический информационно-справочный центр «Иркутской Энергосбытовой компании» работает круглосуточно по контактному номеру 8-800-100-9-777 (звонок бесплатный со всех сотовых и стационарных номеров Иркутской области) или (3952) 790-777.

КСТАТИ

61 тысячу онлайн-обращений направили жители региона в «Иркутскэнергосбыт» в 2020 году, что в два раза больше, чем в 2019-м.

52% обращений - по вопросами взаиморасчетов.

21% - по теме учета энергии (замена/опломбировка/поверка приборов учета и т.д.).

11% - изменение данных в «Личном кабинете».

НА ЗАМЕТКУ!

Как начисляют пени

В первый месяц пени не начисляются. Далее - с 31-го дня просрочки в размере одной трехсотой ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Начиная с 91 дня, пени оплачиваются в размере 1/130 ставки.