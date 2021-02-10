Когда отменят масочный режим в Иркутске: COVID отступает, но не сдается. Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Когда отменят масочный режим в Иркутске? Первыми в стране это сделали в Удмуртии. Не то, чтобы совсем отказались от масок, но объявили их необязательными. Хочешь - носи, не хочешь - не носи. За год коронавируса маска на лице стало чем-то привычным. Хотя и мешает, а без нее никак, и оштрафовать могут. Хотя отчаянные головы - переболевшие и поставившие вакцину - пытаются их снимать. Зря, потому что можно и заболеть. Не вирусом, так ОРВИ.

-Решение об отмене масочного режима может приниматься только с учетом эпидемической ситуации, если выработан коллективный иммунитет, с учетом мнения эпидемиологов и санитарных врачей, - ответила "КП"- Иркутск пресс-секретарь Управления Роспотребнадзора по Иркутской области Светлана Каурова. - И пока до всего этого далеко. Кроме того, действует распоряжение главного санитарного врача страны о обязательном ношении средств индивидуальной защиты.

Что касается коллективного иммунитета, то, как объяснила заместитель губернатора региона Валентина Вобликова, он у жителей Приангарья появится к концу осени.

-Сейчас исследования третьего этапа на коллективный иммунитет показали, что он есть у 25% населения, - пояснила Валентина Вобликова -Скоро начнется четвертый этап исследований. Кроме того, у нас такой расчет. Диагноз коронавирус поставлен с начала пандемии более 50 тысячам человек. Предположим даже, что в 2 раза больше переболели бессимптомно и не знали об этом. Такое может быть и обнаруживается при тесте на антитела. Итого - 150 тысяч. А для того, чтобы остановить инфекцию - любую, в том числе грипп, например, нужно, чтобы антитела были у 60-70% населения. В нашем случае это не менее чем 1, 4 млн. человек, притом что детям прививки не делают, нет необходимости.

Каждый месяц, условно говоря, в регионе будут делать по 50 тысяч прививок. Страна большая и на всех одномоментно большого количества вакцины просто нет. Потом по 100 тысяч уколов. Плюс заболеваемость. В этом случае, по прикидкам специалистов, нужной цифры Иркутская область достигнет к ноябрю. Может быть, чуть раньше. В любом случае, главное - успеть до следующей зимы, когда все ОРВИ идут в атаку. Тогда и можно будет говорить: когда отменят масочный режим в Иркутске?

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Когда отменят масочный режим в Иркутске: ход вакцинации

18666 человек привито первым компонентом, 3506 - двумя компонентами.

Среди населения старше 60 лет: 3529 человек привиты первым компонентом, 433 - двумя.

14927 человек записаны на вакцинацию.

46372 дозы вакцины поступило в регион в феврале.

13000 тысяч доз ожидается в ближайшие дни.

62 прививочных пункта открыты в 54 городах и районах Приангарья.

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