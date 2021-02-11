Память о великом человеке

Встречая этот день многие люди мира вспоминают его.

Он - политический ветеран, кому принадлежат огромные заслуги в деле социализма.

К концу минувшего века, когда в разных странах рухнул социализм, он опубликовал труды «Исторический урок строительства социализма и генеральная линия нашей партии», «Клевета на социализм недопустима», «Социализм - это наука» и другие, в которых на научной основе осветил истинность социализма и закономерность его торжества.

Оригинальной политикой сонгун он надежно защитил социализм Кореи. Всесторонне укрепив самозащитную оборонную мощь, он не только решительно сорвал агрессивные попытки враждебных сил удушить Корею военными силами, но и подготовил трамплин для строительства могучего социалистического государства.

В то время «Голос Америки» (VOA) передал: «Естественно, нужно признать, что Ким Чен Ир - политический лидер особого покроя, которого пока еще не знает история мира, социалистический политический и военный деятель, наделенный удивительно абсолютной верой в социализм, верностью ему и стойкостью».

Политический деятель Японии Вакабаяси комментировал: «Уверенно можно заявить, что Председатель ГКО Ким Чен Ир - отличающийся принципиальностью выдающийся политический деятель, обладающий одновременно твердым и мягким характером, удивительный стратег, способный без схватки покорять противника».

Он внес огромный вклад в свершение дела осуществления самостоятельности во всех странах мира.

Его неоднократный визит в КНР содействовал укреплению и развитию традиционных отношений корейско-китайской дружбы, вдохновил общее дело народов двух стран для защиты социализма и сохранения мира на Земле.

Его визит в Россию в августе 2001 года и заключение Московской декларации КНДР и РФ стали историческим событием, нанесшим серьезный удар по силам империализма, стремящимся к однополярному миру на основе «превосходства сил».

Независимо от различий в идеологии, политических взглядах, гражданстве и вероисповедании, он добивался международного сплочения всех стран, выступающих против войны и стремящихся к миру, тем придав мощный вдохновляющий импульс делу превращения мира в независимый.

Своими незаурядными политическими способностями и выдающейся притягательной силой он овладел сердцами всех народов.

Председатель Европейского совета, премьер Швеции Пэрсон, который, возглавив делегацию Европейского Союза высшего уровня, посетил КНДР. О своем впечатлении после встречи с Ким Чен Иром он сказал, что Председатель ГКО Ким Чен Ир является самым замечательным руководителем среди руководителей разных стран мира, с которыми он встретился.

В последней декаде октября 2000 года эск-госсекретарь США Олбрайт вместе с 200 с лишним сопровождающими лицами посетила Пхеньян. Тогда она не могла не очароваться выдающимися качествами Ким Чен Ира, который обращался с ней с великодушием, превышая предрассудки и враждебные отношения между двумя странами.

По возвращении в США она представила президенту Биллу Клинтону доклад, в котором, в частности, говорилось: «Ким Чен Ир совершенно отличается от того человека, которого мы до сих пор представляли себе. Его теоретическая концепция стройно систематизирована и довольно логична. Он вникает в клубок сложнейших и запутанных международных проблем современности. Более того, его отличает точность анализа и суждения, широкий размах, великодушие и трезвость в решении всех проблем. Он всерьез, внимательно и до конца вслушивается в высказывания партнера по диалогу и вполне понимает его, так что разговаривать с ним интересно. Следовательно, в ходе диалога приходится незаметно для себя втягиваться в глубь мира теоретических концепций и утверждений Ким Чен Ира.

<…> Резюме: я не могла не признаться, что Ким Чен Ир - удивительно эрудированный лидер, такой, который в политике, экономике, культуре, военном деле, дипломатии и во всех других проблемах широкого круга теоретически четок, глубоко убежден, смел и корректен».

Материалы предоставлены КНДР.