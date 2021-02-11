Пусть год Металлического Быка будет плодотворным

Роман Дульбеев, мэр Аларского района. Фото: Александр МЕДВЕДЕВ

Уважаемые земляки!

От всего муниципального образования «Аларский район» и от себя лично поздравляю вас с наступающим Новым годом по лунному календарю - Сагаалганом!

Этот праздник пришел из глубины веков на берега Байкала. Он объединяет поколения и народы, напоминая о вечных ценностях добра и любви к природе.

Пусть наступающий год Металлического Быка будет плодотворным, принесет тепло, счастье и уют в каждый дом.

Желаем всем процветания и радости, мира и благополучия вам, вашим родным и близким!

В 2020 году приоритетными задачами, стоявшими перед администрацией района, были укрепление стабильности, создание условий для дальнейшего повышения качества жизни. Свою работу администрация строила исходя из главных направлений социально-экономического развития Аларского района.

В сложных климатических условиях наши хлеборобы собрали 83 415 тонн зерна в бункерном весе. Урожайность составила 19,3 ц/га (10% от урожая области, 36,5% от урожая округа). Убрано 10 133 га рапса и намолочено 20 009,9 тонны с урожайностью 19,7 ц/га (214,6% к уровню 2019 года) или 27% от урожая области, 83,2% от урожая округа. Производством рапса занимаются 13 хозяйств.

Также было заготовлено 39 137 тонн сенажа (142% к плану), 13 995 тонн сена. Вспахано 23 367 га паров, 7857 га зяби. Введено в оборот 2062 га залежных земель (в 2019 году 1162 га). Эти земли требуют больших финансовых вложений, так как не использовались свыше 5 - 20 лет.

Наш район и дальше продолжит идти дорогой достижений. Уверены, что 2021 год принесет нам новые победы.

Роман ДУЛЬБЕЕВ, мэр Аларского района.