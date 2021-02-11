Г.А. Осодоев, мэр МО «Эхирит-Булагатский район». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Сагаан hараар, Сагаалганаар!

Жаргалтай, амжалтатай, гэр булэдэтнай амгалан байдал,

Бэедэтнай элуур энхэ уреэнэбди.

Yргэн таламнай сэсэглэжэ байг,

Адаhа малнай таргалжа байг!

Жэргэмэлэй дууе шагнажа,

Яргажа байгаарайт,

Булжамуурай дууе шагнажа,

Баясажа байгаарайт!

Администрация муниципального образования «Эхирит-Булагатский район» сердечно поздравляет с праздником Белого месяца!

Сагаан hараар! Сагаалганаар!

История Сагаалгана уходит в глубину веков, символизируя обновление человека и природы! Сагаалган наполняет сердца верой и надеждой, терпением и добром.

Этот праздник символизирует дружбу, единение между людьми. Многовековые духовные традиции и мудрые обычаи, заложенные в праздновании Сагаалгана, служат сохранению мира и согласия, дают всем нам силы выстоять даже в самых сложных испытаниях.

Праздник Белого месяца всегда наполнен добрым светом завершенных дел, чувством ожидания исполнения самых заветных желаний и стремлений. Это пора встреч с родственниками и друзьями. Время, когда каждый из нас может подарить частичку тепла близким людям, почтить вниманием старших.

По древнему обычаю в семьях младшие всегда первыми поздравляют старших, дарят подарки. Отрадно, что люди чтят эту прекрасную традицию испокон веков. Уверен, что именно такое бережное сохранение вековых обычаев - залог благополучия, мира и процветания, залог счастья наших детей.

Дорогие друзья! Желаю, чтобы в ваших сердцах всегда была душевная теплота. Считается, что с наступлением нового года по лунному календарю заканчивается зима и наступает весна, пробуждается природа. С этим праздником мы всегда связываем самые светлые и добрые ожидания!

Желаем здоровья и благополучия, тепла и радости, удачи и успехов во всех начинаниях! Мира, согласия и добра!

Г.А. ОСОДОЕВ,

мэр МО «Эхирит-Булагатский район».