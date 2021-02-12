Сагаалган - время добрых дел и благих начинаний

Сергей ГОМБОЕВ, мэр муниципального образования «Нукутский район». Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Уважаемы земляки!

От имени муниципального образования «Нукутский район» и от себя лично сердечно поздравляю вас с Новым 2021 годом по лунному календарю, годом Белого Металлического Быка - светлым праздником Сагаалган!

Народный бурятский праздник наполнен особым смыслом: люди верят, что все беды и трудности останутся в уходящем году, а наступивший непременно принесет удачу и радость. С приходом Сагаалгана всегда связывают самые светлые ожидания. Давние традиции сохраняются от поколения к поколению, сплачивают народ и украшают жизнь.

Сагаалган символизирует дружбу и единение между людьми, в этот день и весь месяц каждый почитает за честь принять у себя родных и близких людей, одарить их теплым словом, хорошими пожеланиями.

Мудрые обычаи, основанные на вечных понятиях добра и надежды, дают силы выстоять в самые тяжелые периоды, учат терпению и миролюбию. Многовековые духовные традиции, заложенные в праздновании Сагаалгана, служат укреплению взаимопонимания между людьми, сохранению мира и согласия.

Этот особо почитаемый праздник символизирует нравственное обновление и чистоту помыслов, является временем добрых дел и благих начинаний. Празднование Белого месяца является свидетельством особого, уважительного отношения нашего народа к культурным традициям и обычаям.

Новый 2021 год по лунному календарю - год Белого Металлического Быка. Бык - создание терпеливое, умеющее трудиться, умело преодолевающее жизненные трудности, так пусть новый 2021 год станет годом добра и спокойствия, новых свершений и сбывшихся надежд!

Желаю вам, дорогие земляки, счастья, душевного тепла, крепкого здоровья и благополучия!

Шэнэ жэлээр, Сагаан hараар!

С уважением, Сергей ГОМБОЕВ,

мэр муниципального образования «Нукутский район».