С каким азартом некоторые покупатели «Слаты» коллекционируют игрушки, которые можно получить в обмен на собранные благодаря покупкам наклейки, - это надо видеть. Первую акцию «Витаминные друзья» компания провела в 2019 году. А сейчас повторила этот успех. По итогам каждого из таких мероприятий покупателям было выдано около 120 000 игрушек. Рост товарооборота при этом в среднем составил 4%.- В 2019 году был наш первый опыт интеграции неценового промо. Покупатель, накопивший достаточное количество наклеек, получал игрушку всего за 1 рубль. Акция очень понравилась нашим покупателям. Затем были «Эмоджимания» с моментальной выдачей эмоджиков за покупку от 500 рублей, наклейки за покупку от 300 рублей в обмен на ножи Berndes. Оценив результаты акций, мы решили запустить продолжение. Это был довольно рискованный шаг. Но сейчас мы видим: все прошло на ура, - отметила руководитель направления лояльности ТС «Слата» Елена Генералова.В рамках «Витаминные друзья - 2» покупатели чаще старались наполнить буклет наклейками и приобрести игрушку за 1 рубль. Таких насчитали около 113 тысяч. Еще более 7 тысяч человек воспользовались иной возможностью покупки. В топ-3 популярных игрушек вошли арбуз, ананас и яблоко. Их выбирал каждый пятый покупатель.Примечательно, что коллекционированием увлеченно занимались не только дети, но и взрослые. Некоторые собрали обе коллекции «Витаминных друзей».Юрист Виктор Григоров специально делал покупку не менее чем на 300 рублей, чтобы получить наклейку, а затем и какой-нибудь игрушечный фрукт.- Эти игрушки напоминают моих друзей и знакомых. Сходство очень забавное, это поднимает настроение, - отметил он.Алексей Шандренко, менеджер по продвижению, тоже коллекционировал игрушки исключительно для себя.- Было интересно, сколько смогу собрать. После того как получил первый «фрукт», появился азарт. О моем увлечении узнали друзья, соседи, коллеги по работе. Все стали мне помогать. Откровенно, за период акции я стал чаще ходить в магазин и тратить больше. Покупал по два торта, по две банки тушенки. Но я рад своей первой коллекции и ни о чем не жалею, - заверил Алексей.Наталья Соколова, специалист по кадрам, отметила, что каждый день ходит в любимый супермаркет, поэтому собрать коллекцию «Витаминных друзей» ей не составило труда.- Хотя мне и 23 года, я радуюсь, как ребенок! Как только увидела эти милые игрушки в магазине, сразу начала копить наклейки. Хорошо, что «Слата» всегда придумывает что-то новое и интересное для покупателей, - сказала она.Как подчеркнула руководитель пресс-службы ТС «Слата» Яна Абалымова, с каждым годом эмоциональный маркетинг набирает силу.- Торговые сети стараются предоставить покупателю возможность получить не только рациональную выгоду от покупки с помощью акций, сезонных предложений, но и приятные бонусы, подарки. Кроме того, вовлечение в игру, мотивация к коллекционированию - все это уже стало неотъемлемой частью нашей коммуникации с покупателем. На лето 2021 года мы приготовили новую интересную коллекцию. Уверены, что она также всем понравится, - отметила Яна Абалымова.