Контрабандисты, которые перевезли за границу лес на 307 миллионов рублей, задержаны в Иркутске. Фото: Восточно-Сибирское ЛУ МВД на транспорте.

В Иркутске накрыли крупное преступное сообщество, которое занималось контрабандой леса за рубеж. Итак, организовали этот бизнес гражданин одной из стран дальнего зарубежья и иркутский предприниматель. Они набрали себе в группу еще пятерых человек и нелегально поставляли древесину за рубеж через таможенные посты Иркутской области.

Чтобы проехать границу, сообщники оформляли на товар декларации с поддельными данными. Также незаконно создавали юридические лица и совершали финансовые операции.

- В общей сложности, они вывезли через государственную границу более 55 тысяч кубических метров леса, стоимостью около 307 миллионов рублей, - сообщили в пресс-службе Восточно-Сибирского ЛУ МВД на транспорте. – Возбуждены уголовные дела сразу по нескольким статьям. Впервые за историю существования Восточно-Сибирского управления заведено дело за создание преступного сообщества.

У контрабандистов провели более 15 обысков. У них нашли лесозаготовительную технику, большое количество леса и лесоматериалов. А также документы, которые подтверждают их незаконную работу.

Троих участников группы суд заключил под стражу. Еще одного отправили под домашний арест. В федеральный розыск объявлены трое иностранцев, которые также входили в состав контрабандистов и успели скрыться.