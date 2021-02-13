Утром 13 февраля Иркутск застыл от мороза. На улице в 10 утра - неожиданные, потому что забытые за чередой теплых дней - 27. \\"Ощущается как -32\\", - сурово предупреждали все метеослужбы. К вечеру холод спал до обещанных прогнозом - 17. \\"Ощущается как - 20\\"...Оно и вправду прохладнее, чем хотелось бы в выходной.-Почему так? - задали корреспонденты \\"КП\\"-Иркутск вопрос Юлии Яньковой, заместителю начальника Иркутского гидрометцентра и, стало быть, одной из главных \\"по погоде\\" в регионе.-Это влажность виновата, - объяснила Юлия Янькова. -Вообще у нас на территории сухой резко-континентальный климат. Но в самом Иркутске высокий уровень влажности, поэтому так. В городе -20 переносятся намного сложнее, чем, например, такая же погода в Бодайбо. Дело в том, что микроклимат в городе изменился после строительства ГЭС. В результате Ангара не замерзает и постоянно отдает влагу. Ничего не поделаешь...Да, если в мороз ехать через мосты ниже плотины, то от реки поднимается пар. Также ведет себя река и в районе Братской ГЭС.Гидрометслужбы редко уточняют уровень влажности воздуха. Но вот сегодня утром, при -27 и отсутствии снега, он держался точки в 76%. А к вечеру, при -17 - 58%. Методом обычного сравнения счетчиков погоды оказалось, что в соседнем Красноярске, можно сказать, \\"теплее\\". При тех же - 18 в городе на Енисее - \\"всего\\" 46% влажности. А все потому, что Красноярская ГЭС расположена далеко не в самом краевом центре. Вот и огромная полынья там занимает территорию в районе Дивногорска.С другой стороны, несколько поколений жителей Иркутска уже привыкли к своему новому климату. Он не только стал более влажным, но и немного смягчился.