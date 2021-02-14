Оглушительный вой сирен двух пожарных машин раздался накануне возле одной из пожарных частей Иркутска. Спасатели не спешили на пожар, а под такие «фанфары» провожали помощника начальника караула Алексея Колесникова на пенсию.Звук этот уху старшего прапорщика привычен – ведь за 15 лет на пожары приходилось выезжать не раз. Но такого «бодрящего душа» мужчина не испытывал никогда – по традиции пожарных, его, одетого в полное обмундирование, несколько минут обливали водой из двух шлангов.- Крутись, крутись! – подбадривают пожарного-пенсионера его коллеги.А потом и вовсе двое присоединяются. Сначала обнимает один, встает под воду, потом второй.- Так водой смывают накопившиеся за годы службы сажу и копоть с уходящего на заслуженный отдых, - рассказали о традиции спасатели. - Проведению процедуры не помешал даже суровый сибирский мороз, ведь пожарным не дано выбирать – пожары происходят во все сезоны.Как рассказали в МЧС Приангарья, помощник начальника караула старший прапорщик Алексей Колесников начинал свой путь в рядах спасателей с рядового пожарного. А такая традиция существует уже давно и во всех регионах страны. Соблюдение традиций сплачивает коллектив – ведь отряд спасателей – это команда, спасающая жизни.Читайте также:Из-за закрытых границ в праздники туристы со всей России рванут на Байкал. На февраль и март свободных мест в гостиницах и туров почти не осталось (подробности)К ЧИТАТЕЛЯМУ вас есть история, которой Вы хотите поделиться? Вы стали свидетелем интересного события?Расскажите её нашим журналистам, пришлите фото и видео:Viber/WhatsApp: +7-952-636-47-73Тел.: (3952)20-80-08