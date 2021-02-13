Из-за закрытых границ в праздники туристы со всей России рванут на Байкал Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Впереди праздники, а, значит, длинные выходные. Вот бы устроить себе небольшой отпуск на 23 февраля или 8 марта! Но куда поехать? Границы-то в большинство стран еще закрыты. Сервис бронирования билетов Туту.ру. подсчитал, что в этом году в топ-10 городов, куда россияне поедут на праздники, вошел Иркутск. А точнее, Байкал!

Но вот незадача, забронировать номер, и уж тем более купить тур, скажем, на Малое море или Ольхон, на февраль-март не так-то просто. Пробуем сделать это через онлайн-сервисы бронирования - но в большинстве гостиниц на Байкале высвечивается табличка «Мест нет» либо «Остался последний номер». Это если выбирать номер на двоих.

- На ближайшие два месяца мест и вправду нет, настоящий коллапс! - восклицают местные туроператоры. - Разве что можем предложить в даты между праздниками трехдневную поездку за 12,5 тысяч рублей с человека (включено проживание в турбазе с общим туалетом в коридоре и экскурсии). И даже все более дорогие варианты уже раскупили.

Почему случился такой бум? Эксперты говорят, причин несколько.

- Спрос на отдых на зимнем Байкале сейчас, действительно, очень высокий, - прокомментировала «КП»-Иркутск руководитель агентства по туризму Иркутской области Екатерина Сливина. - Но надо сказать, что тенденция ехать на Байкал в феврале-марте наметилась еще до пандемии. Дело в том, что у россиян ломаются стереотипы об отдыхе. Скажем, для москвичей окунуться в настоящую сибирскую зиму, воочию увидеть замерзший Байкал - экзотика! Да и сам лед с его знаменитыми пузырьками и «трещинами» уже стал визитной карточкой зимнего отдыха в нашем регионе. В Красноярске даже пытаются это повторить: туристов завлекают на Енисей, чтобы пофотографироваться с красивым льдом «как на Байкале».

Озеро как раз замерзает к февралю-марту, поэтому и пик зимнего туризма приходится на это время. Полюбоваться сказочными пейзажами, покататься на коньках, сделать фотографии на память - впечатлений хватит надолго.

Ну а пандемия еще больше «подогрела» интерес к внутреннему туризму.

- Пока границы во многие страны еще закрыты, туристы открывают для себя Россию. Немалую роль играет и то, что из Москвы и Екатеринбурга летают чартерные рейсы (с 6 февраля – Ред.), - продолжает Екатерина Сливина. - Путешественники прибывают в Улан-Удэ, но в программу отдыха включены поездки и в Иркутскую область: на Ольхон и в Байкальск.

К слову, в планах на ближайшее время - запустить субсидированные рейсы непосредственно в Иркутск.

- Два маршрута уже готовы. Один - на Малое море, второй - в Байкальск. Предложим туристам около 20 программ. Гости смогут выбрать их на свой вкус, - сообщал у себя в Инстаграме губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - В этом случае будет возможность снизить цену перелета.

И еще - Иркутская область, Бурятия и Ростуризм на днях подписали трехстороннее соглашение о развитии туризма на озере. Удобств для путешественников станет больше: на берегу озера планируется строить новые современные отели и гостиницы.

- Однако большая часть отдыхающих на Байкале зимой - это все-таки жители Приангарья. И только потом - гости из других сибирских регионов и из центральной России - Москвы, Санкт-Петербурга, - добавляет председатель Сибирской Байкальской ассоциации туристов Игорь Коваленко.

Еще одна причина, почему уже не найти свободный номер в гостиницах на берегу озера - ограничения из-за коронавируса. Туристов по-прежнему должны принимать либо в отдельных домиках, либо в общих, но с 50-процентной загрузкой. А некоторые отели до сих пор работают в качестве обсерваторов для вахтовиков. Получается, что активный спрос превышает предложение.