Водитель протаранил стаю собак, которая набросилась на ребенка в Иркутске

Водитель на машине сбил собак, набросившихся на ребенка в Иркутске Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Видео спасения ребенка от стаи собак в Иркутске с автомобильного регистратора появилось накануне в социальных сетях. Мужчина за рулем авто, заметив, что огромные псы накинулись на идущую по тротуару девочку и уже вытянули ее на проезжую часть, прибавил газ и парочку из них зацепил бампером. Удар был не сильный, но этого хватило, чтобы испугать собак – те бросились наутек. Водитель и его спутница тем временем усадили испуганную школьницу в автомобиль.

- Не бойся, не бойся, - слышен женский голос за кадром. – Мы отвезем тебя.

- Отвезете? - произносит, всхлипывая, детский голос. - Я боюсь очень собак. Первый раз налетели…

Ребенок не пострадал, об этом сообщили КП-Иркутск в Следственном управлении СК России по Иркутской области. Следователи после инцидента начали доследственную проверку по статье «Халатность».

- В рамках проверки следователями будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за отлов безнадзорных животных, - рассказали сотрудники СК Приангарья. - По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Это произошло в Ленинском районе Иркутска, на одной из отдаленных улиц областного центра, видно, что на улице стоят частные дома.

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